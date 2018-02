Lotte van Beek heeft goede hoop op 'race van haar leven' op 1500 meter

Een voorspelling over medailles doet ze overigens niet. "Ik kan nu wel zeggen ik wil dit en ik wil dat, maar wat de concurrentie doet heb ik niet in de hand", aldus de 26-jarige Van Beek.

"Ik heb alleen mijn eigen races in de hand. In Sochi zette ik mijn beste races neer. Daar zou ik nu wel voor willen tekenen. En wat het waard is, zien we dan vanzelf wel."

Van Beek is weer terug na een lange periode van blessureleed. Ze eindigde eind december bij het OKT knap als tweede op de 1500 meter en won amper een week later twee Europese titels (1500 meter en ploegachtervolging) in Kolomna.

"Met name in Rusland was ik erg sterk. Daar had ik een heel goed gevoel bij. Nu wil ik het hier ook laten zien met een optimale race op de 1500 meter."

Ploegachtervolging

Voor Van Beek staat er maandag op de schaatsmijl niet alleen een olympische medaille op het spel. De schaatsster van gewest Friesland kan zich ook in de kijker rijden van bondscoach Geert Kuiper, die zijn eerste drietal voor de ploegachtervolging pas na de individuele nummers bekend zal maken.

"Ik lees overal dat ik reserve ben als vierde rijdster, maar er zijn er gewoon vier geselecteerd. Ik ben dus blij met die vierde plek. De olympische vorm in de eerste week zal een rol gaan spelen in de keuze van de bondscoach", beseft ze.

"Voor mij is het simpel: ik moet op de 1500 meter de race van mijn leven rijden. Daar heb ik zelf controle over, daar kan ik veel mee afdwingen."

Norovirus

Van Beek maakt zich geen zorgen over het in Pyeongchang uitgebroken norovirus, waardoor dinsdag zo'n 1200 beveiligers in quarantaine werden gezet en er tientallen in het ziekenhuis werden opgenomen.

"Ik schud al sinds december geen handen meer en hier heb ik ook nog geen deurknop aangeraakt. Ik ben er inmiddels aan gewend. Veel meer kan ik ook niet doen, anders krijg ik nog smetvrees", zegt ze.

"Ik ken de verhalen van een wereldbeker in Salt Lake City waarbij de halve Nederlandse ploeg door het norovirus was geveld. Dat zet je dan wel even aan het denken als de naam van dat virus hier ook opduikt. Want ik ben nu helemaal fit en dat wil ik graag zo houden."

De 1500 meter voor vrouwen staat maandag op het programma. De eerste rit begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.

