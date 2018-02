Snowboarder Van der Velden (17) dubt over plan bij olympisch debuut

Van der Velden werkte woensdag zijn eerste training af in Pyeongchang en staat zaterdag al aan de start bij het onderdeel slopestyle. Hij is daarmee de eerste Nederlandse olympiër die in actie komt in Zuid-Korea.

Bij dat onderdeel leggen snowboarders een parcours af met meerdere schansen en rails (trapleuningen). Ze mogen zelf bepalen welke 'tricks' ze onderweg laten zien.

"Op de schans heb ik een goed idee wat ik wil gaan doen, maar op de rails nog niet. De rails zijn hier toch wel wat groter en ingewikkelder dan bij andere wedstrijden", legde Van der Velden na de oefensessie in het koude Pyeongchang uit. "Ik heb wel wat in mijn hoofd, maar we moeten kijken of dat het beste plan is. We zien nog even hoe we dat aan gaan pakken."

De jonge Van der Velden plaatste zich vorige maand voor de Spelen. De geboren Nispenaar eindigde op de 38e plek in het gecombineerde big air-slopestyleklassement, waar een plaats bij de eerste veertig vereist was.

Havo

Van der Velden heeft het naar zijn zin in Zuid-Korea. "Ik ben hier al vijf of zes dagen, maar dat was vooral om te acclimatiseren, aan het ritme te wennen hier en wat fysieke voorbereiding te doen. Vandaag heb ik voor het eerst op het parcours getraind. Het ligt er goed bij", aldus de Brabander, die later dit jaar eindexamen doet op de havo.

Waar Van der Velden zijn wedstrijden normaal gesproken in de anonimiteit afwerkt, staat hij nu opeens in de spotlights op het grootste evenement voor wintersporters. "Het is best indrukwekkend als je al die gebouwen ziet die helemaal vol zitten met al die sportteams", aldus de Brabander.

"Verder is het gewoon een wedstrijd voor mij. De sfeer er omheen is wel wat 'groter', met meer media-aandacht en hoe iedereen er mee omgaat. Zelf ben ik er nog lekker relaxed onder."

Maas

Ook snowboardster Cheryl Maas doorstond haar eerste training in Pyeongchang goed. De 33-jarige Nederlandse is nog herstellende van een blessure aan haar hiel, maar keek met een goed gevoel terug op de oefensessie in de bergen in Zuid-Korea. Na de training liet ze zich wel opnieuw behandelen.

Maas, die ook in 2006 en 2014 meedeed aan de Winterspelen, komt zondag in actie op slopestyle. Tijdens de laatste week van het evenement in Pyeongchang staat ze ook aan de start op het onderdeel big air.

Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) is de derde Nederlandse deelnemer bij het snowboarden op de Olympische Spelen. Vrijdag is de openingsceremonie.

