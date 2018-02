Nog eens vijftien Russische atleten vechten olympische schorsing aan

Ze deden dat nadat 32 landgenoten dinsdag al in beroep gingen. De zaak van die groep van 32 wordt woensdag behandeld door de CAS-rechters.

De sporters hopen alsnog te kunnen meedoen aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Onder de eisers zijn schaatsster Olga Fatkulina, die in 2014 olympisch zilver pakte op de 500 meter, olympisch kampioen skeleton Aleksander Tretyakov en gouden medaillewinnaar langlaufen Aleksander Legkov.

Het CAS behandelt de spoedzaken in het kantoor dat het in Pyeongchang heeft geopend. De groep van vijftien, die bestaat uit dertien atleten en twee coaches, was eerder al met succes in beroep gegaan bij het CAS tegen hun levenslange schorsing door het IOC.

Het internationale sporttribunaal verwacht donderdagavond of uiterlijk vrijdagmorgen uitspraak te doen in de spoedzaken van de in totaal 47 Russische sporters. "Het is echt ons streven de zaken af te sluiten voordat de openingsceremonie begint", aldus secretaris Matthieu Reeb van het Zwitserse tribunaal.

Na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji besloot het IOC om Rusland als natie te schorsen voor de Spelen. Sporters die kunnen aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest, mogen onder neutrale vlag toch meedoen.

39 beroepszaken

Sporttribunaal CAS had zich onlangs al gebogen over 39 beroepszaken die Russische atleten hadden aangespannen. Toen werden 28 atleten vrijgesproken, maar zij kregen van het IOC desondanks geen uitnodiging om mee te doen aan de Winterspelen.

Tot nu toe zijn 169 Russische atleten uitgenodigd om onder neutrale vlag deel te nemen aan de Spelen in Pyeongchang. Van die groep zag schaatsster Olga Graf onlangs af van deelname, omdat ze vindt dat haar land wordt benadeeld door "vuile politieke spelletjes".

De welkome sporters zijn grondig gescreend door een onafhankelijk panel, onder leiding van de Franse ex-minister van Sport Válerie Fourneyron.

De openingsceremonie in Pyeongchang is vrijdag. Het evenement wordt afgesloten op zondag 25 februari.

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.