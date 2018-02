Oud-zwemster Schreuder nieuwe voorzitter atletencommissie NOC*NSF

Schreuder is vanuit de atletencommissie gekozen. "Graag geef ik via de atletencommissie topsporters een stem bij het bedenken en vaststellen van het best mogelijke topsportbeleid", aldus de veelvoudig winnares van medailles bij EK's en WK's.

Ze wil zich vooral gaan inzetten voor meer betrokkenheid van topsporters op bondsniveau. "Wat mij opvalt is dat er binnen veel sportbonden nog steeds een vrij grote afstand tussen directie of bestuur en de sporter is."

"Ik zou het mooi vinden wanneer we in de komende tijd die afstand kleiner kunnen laten worden. Sporters kunnen zoveel bereiken, wanneer ze het gesprek met beleidsmakers op de juiste manier aangaan."

Bij de algemene vergadering in mei moet het voorzitterschap van Schreuder nog officieel worden bekrachtigd. Ze zal vanaf dan volwaardig bestuurslid van NOC*NSF zijn. In het kader van de overdracht is ze de komende dagen bij de Spelen in Zuid-Korea.