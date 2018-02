Verweij heeft zich volledig afgesloten van Russische dopingzaak

"Ik heb me inmiddels helemaal afgesloten van de zaak van de Russen", aldus Verweij dinsdag na zijn training in de Gangneung Oval.

"Dat weet het Russische team ook. Vorige week, na afloop van ons trainingskamp in Japan, hebben we met z'n allen overlegd en heb ik gezegd dat ik me alleen nog maar bezig ging houden met mijn Olympische Spelen. Ik heb ook geen contact meer met de Russische schaatsers, alleen nog met Kosta."

De 27-jarige Noord-Hollander besloot voor het olympische seizoen dat hij mee ging trainen met de Russische ploeg van coach Poltavets, die hij nog kende van hun gezamenlijke tijd bij de TVM-ploeg.

Trainen met een wereldtopper als Denis Yuskov leverde Verweij veel op, maar het zorgde ook voor veel afleiding. Vanwege het door de staat gestuurde dopingsysteem bij de vorige Winterspelen in 2014 in Sochi was het de hele winter onduidelijk of de Russische schaatsers naar de Spelen mochten.

Dankbaar

Uiteindelijk werd het pas in de afgelopen weken zeker dat het gros van de Russische langebaanschaatsers - onder wie Yuskov - en ook Poltavets geen olympische uitnodiging kregen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Verweij kan daardoor in Zuid-Korea alleen via de telefoon contact hebben met zijn hoofdcoach - hij wordt in Gangneung begeleid door de Australische Desly Hill - maar de Nederlander wil zich daar niet druk om maken.

"Ik wil me nu alleen nog maar focussen op mijn eigen races", zegt Verweij. "Ik ben niet verantwoordelijk voor de Russen, zo simpel is het ook. Ik heb hen alleen gebruikt om beter te worden en daar ben ik hen heel dankbaar voor. Voor de rest kan ik er niets meer aan doen."

Mening

Verweij kan niet ontkennen dat de afgelopen maanden soms lastig zijn geweest, omdat hij als Nederlander in de Russische ploeg vaak werd gevraagd naar zijn mening over de dopingzaak.

"Laten we zeggen dat ik niet altijd de makkelijkste interviews heb gehad, en dat ze ook niet altijd even positief waren. Maar dat is in de loop van dit seizoen wel wat veranderd. Het hoort er allemaal bij en ik ben er ook wel goed in om me af te sluiten voor randzaken."

Toch had Verweij zijn eerste paar dagen in Zuid-Korea even geen zin om met de pers te praten. De NOS probeerde het zaterdag bij de uitgang van het schaatsstadion, maar kreeg nul op het rekest.

De wereldkampioen allround van 2014 stelde dinsdag dat "sommige mensen van de NOS even de roddelpers wilden uithangen. Ze kwamen achter me aan toen ik nog geen interview wilde geven over de Russen, omdat ik daar niet op zat te wachten. Want het is altijd hetzelfde: ik kan er niet meer over zeggen dan dat er naar buiten is gekomen."

De trainingsgroep van Verweij

1500 meter

Vanaf vrijdag, na de openingsceremonie van de Winterspelen, zal Verweij het waarschijnlijk weer vooral over zijn eigen sportieve prestaties kunnen hebben, want hij komt in Gangneung op liefst vier onderdelen in actie: de 1000 en 1500 meter, de massastart en de ploegachtervolging.

Volgens Verweij - die volgende week dinsdag begint met de 1500 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden 0,003 seconde tekortkwam voor olympisch goud - heeft hij zich vorige week in Japan ondanks de onrust rondom de Russen goed kunnen voorbereiden op de Spelen.

"Ik heb geen onrustige periode gehad. De Russen staken in Japan ook in hun olympische vorm en we hebben met z'n allen een heel mooie trainingsweek neergezet."

In Zuid-Korea sluit hij nu aan bij de groep van Hill, met onder meer de Australische sprinter Daniel Greig en de Belg Mathias Vosté. "De huidige situatie is niet nieuw voor mij", zegt Verweij. "Rond de NK afstanden en het olympisch kwalificatietoernooi heb ik ook met Desly en haar groep op het ijs gestaan. Het zou mooi zijn geweest als Kosta hier was, maar dat is niet zo en nu doe ik het hier mee."

"Ideaal is mijn voorbereiding op de Spelen niet geweest, maar dat komt ook doordat ik vorig seizoen nog niet vol heb kunnen trainen. Maar ik denk met wat ik dit seizoen heb gedaan, en met wat ik heb laten zien in het voorseizoen, dat ik hier een heel snelle tijd neer kan zetten op de 1500 meter. En dan wordt het voor alle andere schaatsers heel lastig."

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.