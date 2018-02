Ruim duizend beveiligers Pyeongchang in quarantaine met besmettelijk virus

Bij zeker 41 beveiligers is al vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Zij liggen in een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse stad waar vrijdag de openingsceremonie voor de Winterspelen is.

Hun collega's worden voorlopig geïsoleerd van de buitenwereld. De Koreaanse organisatie hoopt daarmee te voorkomen dat het norovirus zich verder verspreidt en bijvoorbeeld de sporters treft.

Als vervanging voor de beveiligers zijn negenhonderd militairen opgeroepen. "Het spijt ons dat dit is gebeurd", zei voorzitter Lee Hee-beom van het organisatiecomité.

Tijdens de WK atletiek dat vorig jaar in Londen werd gehouden, konden enkele atleten niet deelnemen nadat het norovirus uitbrak in hun hotel.

NOC*NSF

NOC*NSF neemt geen extra maatregelen na de uitbraak van het norovirus. Wel zijn de sporters en begeleiders extra alert qua hygiëne, zoals het goed wassen van handen.

"Wij zijn vanochtend op de hoogte gebracht over de uitbraak van het virus", zegt een woordvoerder van de sportkoepel. "Artsen van onze ploeg hebben bij instanties in Nederland nagevraagd of de bestaande infectieprotocollen voldoen."

"Volgens de instanties is aanpassing niet nodig. Iedereen is wel wat alerter, maar er is geen paniek", aldus de woordvoerder.

De meeste Nederlandse sporters die deelnemen aan de Winterspelen zitten niet in Pyeongchang, maar in het oostelijker gelegen Gangneung, waar de schaats- en shorttrackwedstrijden worden gehouden.

Extreme kou

De Koreanen nemen ook maatregelen tegen de extreme kou. In Pyeongchang vriest het de hele dag en 's nachts daalt de temperatuur zelfs tot zo'n min 20 graden Celsius.

De toeschouwers bij de openingsceremonie krijgen onder meer een deken, hoed en windjack. Volgens Lee hebben sommige mensen hun kaartje voor de ceremonie al teruggegeven.

De openingsceremonie begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

