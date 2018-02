Sprinter Verbij voelt zich na liesblessure klaar voor Winterspelen

"Ik sta er goed voor", zegt Verbij dinsdag. "Inmiddels heb ik alweer wat starts geoefend en ik heb geen reactie gehad. Ik ben er klaar voor."

Medio januari bleek Verbij op een trainingskamp in Collalbo al in staat om hard te rijden, maar bij het starten zorgde zijn liesblessure nog voor problemen. "Hij kan al heel wat dingen en rijdt goed mee met de andere jongens", zei coach Gerard van Velde destijds.

"In Collalbo reed hij de snelste tijd over 200 meter van het team. Snelle rondjes rijden gaat dus al aardig, maar starten is nog wel wat anders."

Laatste week

Verbij doet in Gangneung mee aan de 500 en de 1000 meter. Beide afstanden staan in de laatste week van de Olympische Spelen op het programma.

De 500 meter is maandag 19 februari en de dubbele afstand volgt vier dagen later. "Het is voor mij een luxe dat ik nog even de tijd heb", aldus de sprinter, die zich op de 500 meter op eigen kracht kwalificeerde en op de 1000 meter werd aangewezen door de KNSB.

Hein Otterspeer was door de schaatsbond als reserve aangewezen voor het geval Verbij niet kon starten.

