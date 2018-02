Debutante Visser geniet met volle teugen van grootsheid Winterspelen

"Ik probeer zoveel mogelijk te genieten, zonder mezelf verwachtingen op te leggen", zegt ze dinsdag. De studente uit Leiden had een jaar geleden niet kunnen bedenken dat ze deze maand debuteert op de Spelen.

"Zelfs aan het begin van dit seizoen had ik dat idee nog helemaal niet. Ik wist niet eens wanneer de Winterspelen zouden plaatsvinden.''

Visser arriveerde donderdag in Zuid-Korea en kijkt daar haar ogen uit. "Het is allemaal zo groot, ongelooflijk, en dan bedoel ik zeker niet alleen de gebouwen'', glimlacht ze.

"Hoe alles bij de Olympische Spelen is geregeld en opgezet, heb ik nog nooit gezien. Het is ontzettend leuk allemaal.''

Rusten

In oktober was het talent al dolblij met haar vijfde plek op de NK afstanden, goed voor haar eerste wereldbekerticket. "Die lach gaat twee weken niet van mijn gezicht'', reageerde ze destijds opgetogen.

In december plaatste ze zich op de 5000 meter voor Pyeongchang en werd ze bovendien verrassend Europees kampioen op de 3000 meter.

Ze probeert zich rustig voor te bereiden op de 5000 meter, die volgende week vrijdag op het programma staat. "De tijd gaat best snel voorbij. Ik slaap goed, ga trainen op het ijs, daarna lunchen en rusten en daarna weer trainen op de fiets."

"Eerst schoot het rusten er nog bij in, omdat ik alles in het olympisch dorp wilde bekijken. Maar nu ga ik wel even op bed liggen", vertelt Visser. "Ik wil over tien dagen in topvorm aan de start verschijnen."

Behalve Visser komt ook Annouk van der Weijden namens Nederland uit op de 5000 meter bij de vrouwen.

