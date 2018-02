Antoinette de Jong voelt vorm groeien in 'relaxed' Zuid-Korea

"Vier jaar geleden had ik toen ik aankwam voor de Spelen nog geen idee hoe Sochi eruitzag en wat ik kon verwachten. Ik vind het fijn dat ik dat nu wel weet, ook omdat ik hier vorig jaar al de WK afstanden heb gereden. Ik weet wat me te wachten staat", aldus De Jong dinsdag na haar training op de Gangneung Oval.

De Friezin is sinds afgelopen donderdag in Gangneung. Ze voelt zich inmiddels al prima thuis in de kustplaats in het noordoosten van Zuid-Korea, waar alle ijssporten zullen worden gehouden tijdens de Winterspelen van Pyeongchang.

"Ik vind het een relaxte omgeving en sfeer hier in Korea. De mensen zijn heel direct, dus je weet precies wat je aan ze hebt. Het is heel goed geregeld. Alles is stipt op tijd en iedereen weet wat hij moet doen."

De Jong merkt bovendien dat haar jetlag steeds meer verdwijnt en haar vorm groeit. "Eerst was het nog een beetje wennen, maar nu gaat het steeds lekkerder. De topvorm begint vanaf vandaag meer en meer te komen, dus dat is fijn. Nee, ik heb eigenlijk niks te klagen."

Medaille

De Jong rijdt haar enige individuele afstand - de 3 kilometer - direct al zaterdag. De schaatsster van Team Justlease.nl vindt het niet erg dat ze in actie moet komen op de eerste dag van het olympische schaatstoernooi.

"Ik zal toch mijn eigen race moeten rijden. Nu kan ik op de 3000 meter lekker doen wat ik moet doen zonder dat ik de dag ervoor al naar iemand anders heb gekeken."

De Jong geldt als een van de topfavorieten op de 3 kilometer in Gangneung. Ze won aan het begin van het seizoen de Nederlandse titel door regerend olympisch kampioene Ireen Wüst af te troeven en twee weken later won ze ook goud bij de wereldbeker in Heerenveen. In Calgary (begin december) en Erfurt (half januari) pakte ze World Cup-zilver op de 3000 meter.

"Ik ben nu nog niet bezig met een medaille winnen", antwoordt De Jong op de vraag of zaterdag alleen goud genoeg zal zijn voor haar. "Ik wil een goede race rijden en als ik dat doe, is er veel mogelijk."

De Jong trainde dinsdag niet tegelijkertijd met haar ploeggenote en concurrente Wüst, maar dat was volgens haar toeval. "Ik vind het niet zo fijn om krachttraining te doen voor een ijstraining, dus ik ging vandaag al om 13.00 uur trainen. Ik houd gewoon mijn eigen schema aan."

De openingsceremonie van de Winterspelen van Pyeongchang is vrijdag. De 3 kilometer voor vrouwen begint zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

