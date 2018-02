Bloemen maakt zich niet druk om nederlaag tegen Kramer in 'testritje'

"Ik was vandaag nog niet bezig met de olympische 5 en 10 kilometer", aldus de 31-jarige Bloemen na zijn rit van maandag. "Ik heb ook helemaal niet geprobeerd om Sven aan te vallen. Ik was bezig met mijn eigen race en probeerde mijn techniek op orde te krijgen. Dit was een training."

De wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer lijkt op die stayersafstanden de grootste concurrent van Kramer bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang, maar Bloemen was tijdens de testwedstrijd naar eigen zeggen nog niet bezig met winst en verlies.

"Ik vond het wel mooi dat ik tegen Sven reed, het is goed om dat scenario te oefenen. Maar verder focuste ik met echt alleen op mijn eigen plan. Ik wilde nog een keer de uitvoering van mijn race finetunen."

Bloemen concludeerde na zijn race dat zijn vorm groeiende is. "De timing is er nog niet helemaal, maar het schaatsen gaat met de dag beter. Het is mooi om te zien dat ik aan het herstellen ben van mijn jetlag en de lange reis naar Zuid-Korea."

Testritje

Bart Schouten, de Nederlandse coach van Bloemen, vond het ook niet zo interessant dat Kramer ruim sneller was dan zijn pupil (3.38,64 om 3.42,97).

"Natuurlijk wilde ook Ted graag winnen, maar het was vandaag een testritje om te wennen aan de olympische omstandigheden waarbij het ging om de race technisch en tactisch goed uit te voeren. En dat heeft Ted gedaan."

Volgens Schouten gaat Bloemen, die zal debuteren op de Spelen, voorlopig goed om met de olympische spanning. "Dat doet hij heel knap. We hebben een gedegen strijdplan voor de 5 en 10 kilometer en als Ted dat goed uitvoert, heeft hij een kans om Kramer te verslaan."

Bloemen kon maandag van dichtbij zien dat Kramer goed schaatst in Gangneung. "Ik zei na de race tegen Sven: 'Sterke race'. Hij reed makkelijk rondjes 28,5, dus hij lijkt goed in vorm. Maar iedereen heeft zo zijn eigen doel in een trainingswedstrijd, dus het is heel moeilijk om in iemands kaarten te kijken."

De openingsceremonie van de Winterspelen van Pyeongchang is vrijdag. Het schaatstoernooi begint een dag later met de 3 kilometer voor vrouwen. Zondag volgt dan de 5 kilometer voor mannen.