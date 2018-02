Kramer en Orie blij met 'hartstikke goede test' op olympische baan

"Het is belangrijk dat ik na bijna zes weken zonder wedstrijd weer een fijn ritje heb gereden", zei Kramer, die met een tijd van 3.38,64 zijn eigen wereldrecord op een laaglandbaan (3.38,78) aanscherpte op de incourante afstand.

De 31-jarige Fries begint zijn olympische toernooi in Zuid-Korea zondag met de 5 kilometer, maar hij koos er net als veel andere schaatsers voor om maandag een 3000 meter te schaatsen. "Ik reed vandaag liever geen 5 kilometer, omdat ik dat over zes dagen al moet doen. Een 3 kilometer is lekker om te schaatsen, zeker als het zo goed gaat als vandaag. Het was een vlakke rit en fysiek voel ik me best wel goed."

"Ik wist van tevoren dat dit een wedstrijd was die ik nodig heb. Voor het vertrouwen en om te groeien naar de Spelen. Ik heb nu adrenaline en verzuring in mijn benen gevoeld in de laatste rondes. Dat moet ervoor zorgen dat het zondag nog beter gaat", aldus Kramer, die op 30 december 2017 bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf zijn laatste langebaanwedstrijd reed.

"Ik kan niet anders dan concluderen dat ik elke keer heel goed ben als ik een periode geen wedstrijden rijd. Sommige mensen hebben wedstrijdritme nodig, anderen gedijen iets beter bij rust."

Coach Orie was vooral tevreden over de uitvoering van de 3 kilometer van Kramer. "We hadden een aantal aandachtspunten en die liepen goed. Ik weet niet wat er zondag gaat gebeuren op de 5 kilometer, maar dit was in ieder geval een hartstikke goede testwedstrijd."

Bloemen

Kramer stond in de Gangneung Oval tegenover de Canadees Ted-Jan Bloemen, die als wereldrecordhouder naar verwachting de grootste uitdager van de Nederlandse favoriet zal worden op de 5 en 10 kilometer. Bloemen noteerde maandag met 3.42,97 de vijfde tijd op de 3000 meter.

"Ik heb Ted-Jan eigenlijk niet zo veel gezien, maar ik vond het wel leuk om tegen hem te rijden", zei Kramer met een knipoog. "Wat mij betreft rijden we de komende weken nog twee keer tegen elkaar. Of dit een mentale tik is richting Bloemen? Nee."

De drievoudig olympisch kampioen stelde vooral met zichzelf bezig geweest te zijn en niet met zijn tegenstander. "Ik ben blij met mijn rit en blij met mijn tijd. Maar in zo'n trainingswedstrijd kijk ik toch vooral naar de punten die nog beter kunnen. Want het blijft een 3 kilometer; het is fijn als het goed gaat, maar je hebt er weinig aan."

Bloemen vertelde in de catacomben van de Gangneung Oval dat hij maandag bezig was met zijn eigen plan en niet met winst of verlies. "Maar niemand kwam hier vandaag met het plan om te verliezen", aldus Kramer. "Iedereen wilde gewoon hard rijden."