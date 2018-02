Snowboardster Maas ondanks hielblessure fit genoeg voor Spelen

De Nederlandse snowboardster liep de kwetsuur eind vorig jaar op tijdens een wedstrijd in Colorado en kon vervolgens een paar weken niet in actie komen.

Maas liet zich afgelopen week in Oslo behandelen aan haar hiel en is fit genoeg om in Pyeongchang aan de start te verschijnen, zo laat de Nederlandse Ski Vereniging weten.

Maas, die dinsdag in Zuid-Korea arriveert, doet mee aan de onderdelen slopestyle en big air. De kwalificatie van de slopestyle is zondag al. Big air staat de laatste week van de Spelen op het programma.

Voor de 33-jarige Maas wordt het haar derde olympische deelname. De Brabantse debuteerde bij de Spelen van Turijn in 2006 en vier jaar terug was ze in Sochi ook van de partij.

Niek van der Velden (slopestyle en big air) en Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) zijn de andere Nederlandse deelnemers bij het snowboarden bij de Spelen in Zuid-Korea.

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.