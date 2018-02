Boze schaatscoach Poltavets begrijpt niets van besluitvorming IOC

"Ik ben heel erg boos. Ik heb nooit officieel vernemen dat ik niet naar de Spelen mag. Mijn naam ontbrak op de lijst van mensen die onder de vlag van Olympic Athletes of Russia zijn uitgenodigd", zegt Poltavets maandag tegen De Telegraaf.

"Daaruit heb ik de conclusie getrokken dat er voor mij dus blijkbaar geen plek is. Zelf heb ik nooit één document gezien waar zwart op wit staat dat ik verbannen ben van de Winterspelen."

Poltavets (55) kan door zijn afwezigheid onder anderen de met de Russen meetrainende Koen Verweij niet coachen op de Spelen. Ook topschaatsers Denis Yuskov en Pavel Kulizhnikov ontbreken in Zuid-Korea.

Onlangs sprak het internationale sporttribunaal CAS 28 Russen vrij van betrokkenheid bij het dopingschandaal van de Spelen in Sochi, maar het IOC besloot hen in de nacht van zondag op maandag desondanks geen olympische tickets te geven.

Yuskov en Kulizhnikov behoorden niet tot de groep van 28. Zij behoren niet tot de sporters die naar aanleiding van de Spelen in Sochi werden geschorst en ontbraken eerder al op de IOC-lijst van 169 welkome Russen.

Zwitserland

Volgens Poltavets doet Yuskov er alles aan om alsnog olympische deelname af te dwingen. De drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter staat maandag voor de rechtbank in Zwitserland.

"Hij is nog lang niet uitgeprocedeerd tegen het IOC. Er dient opnieuw een rechtszaak waarin hij zijn deelname juridisch probeert af te dwingen", aldus de coach. "Zijn gevecht is nog niet afgelopen, hij geeft zich niet zomaar gewonnen. Hetzelfde geld voor Kulizhnikov en shorttracker Viktor An, overigens."

Verweij krijgt bij afwezigheid van Poltavets steun van de Australische coach Desly Hill op de olympische 1000 en 1500 meter. Ze werkten al vaker samen dit seizoen.

De openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang is komende vrijdag. Het evenement in Zuid-Korea duurt tot en met 25 februari.

