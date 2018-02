IOC geeft na CAS-oordeel geen extra olympische tickets aan Russen

Het speciale panel dat bepaalt welke Russen mogen deelnemen aan de Spelen van Pyeongchang heeft unaniem besloten om de groep van vijftien niet uit te nodigen, meldt het IOC in een verklaring.

Vanwege het door de staat gestuurde dopingsysteem voor en tijdens de Olympische Winterspelen van Sochi in 2014 mag Rusland als land niet meedoen in bij de Spelen van Pyeongchang, die vrijdag van start gaan. Alleen schoon verklaarde atleten kregen een uitnodiging om onder neutrale vlag deel te nemen.

Het IOC nodigde eind januari 169 Russische sporters uit voor de Spelen in Zuid-Korea, maar afgelopen donderdag besliste het internationaal sporttribunaal CAS om de levenslange schorsing van 28 Russen terug te draaien.

Van die 28 Russen zijn er dertien nog actief als sporter (onder anderen schaatsster Olga Fatkulina) en twee als coach. Het Russische olympisch comité (ROC) vroeg het IOC afgelopen vrijdag om deze groep van vijftien alsnog uit te nodigen voor Pyeongchang 2018, maar dat verzoek is nu afgewezen.

Anoniem

Volgens het IOC zijn de zaken van de dertien sporters hetzelfde behandeld als alle andere zaken van Russische sporters die zich hadden aangemeld voor deelname aan de Spelen.

Het speciale panel bepaalde na een anonieme en individuele analyse van de groep van dertien dat er bewijs is dat "voor wantrouwen zorgt over de integriteit van deze atleten".

"Het panel vindt dat het besluit van het CAS het vermoeden van dopinggebruik door de sporters niet heeft weggenomen en daarom heeft het panel niet voldoende vertrouwen om te zeggen dat deze dertien sporters als schoon moeten worden gezien", schrijft het IOC.

Geen verrassing

Het besluit van het panel komt niet als een verrassing. IOC-voorzitter Thomas Bach maakte zondag op een persconferentie in Pyeongchang zeer duidelijk dat hij niet blij is met de "zeer teleurstellende" uitspraak van het CAS om de levenslange schorsingen van de 28 Russen terug te draaien.

De Duitser maakte ook duidelijk dat hij wilde dat er zo snel mogelijk een besluit zou komen over de groep van vijftien Russen die nog op een uitnoding hoopte voor Pyeongchang 2018.

"Ik denk dat alle sporters erop kunnen vertrouwen dat het IOC er alles aan doet om deze zaak op te lossen voor de openingsceremonie van vrijdag", zei Bach zondag.

Succesvol

De groep van dertien bestaat uit de volgende atleten: skeletonners Aleksandr Tretyakov, Elena Nikitina en Maria Orlova, langlaufers Alexander Legkov, Evgeniy Belov, Maxim Vylegzhanin, Alexander Bessmertnykh, Evgenia Shapovalova en Natalia Matveeva, schaatsers Fatkulina, Alexander Rumyantsev en Artyom Kuznetsov en rodelaarster Tatiana Ivanova.

Een flink aantal van deze sporters was succesvol bij de vorige Winterspelen in Sochi. Zo won Fatkulina zilver op de 500 meter, was Legkov goed voor goud en zilver, veroverde Tretyakov de olympische titel in het skeleton en won Nikitina brons in diezelfde sport.