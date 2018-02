Bach vindt niet dat Spelen 'besmeurd' zijn door Russische dopingzaak

"Ik snap de vraag, maar ik vind niet dat de komende Spelen besmeurd zijn", aldus Bach zondag op een persconferentie na een vergadering van het uitvoerend comité van het IOC in Pyeongchang.

Vanwege het door de staat gestuurde dopingsysteem voor en tijdens de Olympische Winterspelen van Sochi in 2014 mag Rusland als land niet meedoen in Pyeongchang. Alleen schoon verklaarde atleten kregen een uitnodiging om onder neutrale vlag deel te nemen.

Het IOC nodigde eind januari 169 Russische sporters uit voor de Spelen in Zuid-Korea, maar afgelopen donderdag besliste het internationaal sporttribunaal CAS dat de levenslange schorsing van 39 Russen moet worden opgeheven door het IOC. Een onafhankelijk IOC-panel gaat nu bepalen of dertien extra Russen toch nog een olympisch ticket krijgen.

"Hopelijk zal dit panel snel met een besluit komen en kan het nog opgelost worden voor de openingsceremonie van komende vrijdag", zei Bach. "Ik denk dat alle sporters erop kunnen vertrouwen dat het IOC er alles aan doet om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen."

Olympisch dorp

Bach stelde dat hij vooral "heel erg meeleeft" met alle olympische sporters, die inmiddels al in groten getale aanwezig zijn in Zuid-Korea. "Daarom ben ik zaterdag naar het olympisch dorp gegaan om te praten met de sporters en de chef de missions", aldus de Duitse IOC-voorzitter.

"En zaterdagavond hadden we een teleconferentie met de vertegenwoordigers van de atleten. Het is logisch dat zo'n negentig procent van de vragen toen over deze zaak ging. De atleten vragen ons - terecht - wat het IOC kan doen om te voorkomen dat een situatie als deze nog een keer zal plaatsvinden."

Bach benadrukte dat hij geen spijt heeft van hoe het IOC de Russische dopingzaak heeft aangepakt in de afgelopen jaren. Het oordeel van het CAS om alle opgelegde levenslange schorsingen terug te draaien toont volgens de oud-schermer aan dat het logisch is dat het IOC lang de tijd heeft genomen om straffen uit te spreken voor de Russen.

"We zijn twee weken voor de Spelen van Rio de Janeiro in de zomer van 2016 geconfronteerd met deze problemen", doelde Bach op het eerste deel van het rapport van de onafhankelijke onderzoeker Richard McLaren.

"Stel je eens voor dat we al beslissingen hadden genomen op het moment dat we nog veel minder bewijs hadden dan dat we nu hebben. Dan kun je, met het huidige CAS-oordeel in het achterhoofd, wel bedenken wat er gebeurd was."

Medailles

Bach heeft, ondanks het volgens hem "zeer teleurstellende" oordeel van het CAS, nog steeds goede hoop dat de 169 'schone' Russische atleten die zeker zijn van olympische deelname een goed voorbeeld zullen zijn voor hun landgenoten.

"We geven een jonge generatie Russische atleten de mogelijkheid om deel te nemen aan de Spelen en in hun land ambassadeurs te zijn van een schone sport. Zij kunnen aan Rusland en de Russische sport laten zien dat het loont om schoon te zijn, en hoe succesvol je kunt zijn als je schoon je sport beoefent."

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van Pyeongchang is op vrijdag 9 februari. De sluitingsceremonie is op zondag 25 februari.

