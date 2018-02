Reële Knegt loopt niet weg voor favorietenrol in Pyeongchang

In 2014 was Knegt nog een redelijk anonieme shorttracker in het internationale deelnemersveld. In Zuid-Korea zijn veel ogen gericht op de 28-jarige Fries, die vorige maand met overmacht de Europese titel veroverde in Dresden.

"Natuurlijk is het gevoel anders", zegt Knegt na zijn eerste training op de olympische baan in Zuid-Korea. "Vier jaar geleden had niemand erop gerekend dat ik een medaille zou winnen."

"Ik zou mezelf voor de gek houden als ik zou zeggen dat de situatie nu hetzelfde is. Ik probeer het wel allemaal op dezelfde manier te benaderen", benadrukt de topfavoriet voor het olympisch goud. "Als een doodnormale wedstrijd."

Bij de Spelen in Sochi pakte hij als eerste Nederlandse shorttracker ooit een olympische medaille. Hij legde in Rusland beslag op het brons op de 1000 meter.

IJs

Knegt verbleef de voorbije week met het Nederlandse team op trainingskamp in Japan. Bondscoach Jeroen Otter en zijn begeleidingsstaf kozen daarvoor om alvast te wennen aan het tijdsverschil. In Zuid-Korea is het acht uur later dan in Nederland.

"Het was lekker ontspannen. Zondag was een lange reisdag, maar ik heb er nu niet echt last van", aldus Knegt, die aangenaam verrast is over de ijsbaan in de Gangneung Ice Arena. "Ik denk dat ik dit seizoen nog niet zo snel gereden heb. Het voelt niet zwaar aan, maar het gaat wel erg snel."

"De vorige keer dat we hier waren, zag alles er op de tribunes nog lichtblauw uit. Nu is het heel erg paars. Ik kan me er wel druk om maken, maar dat soort dingen interesseren me niet. Het gaat er om hoe het ijs is."

Ook over het olympische dorp, waar de sporters verblijven, kan Knegt zich bepaald niet druk maken. De Fries is al gauw tevreden. "Het ziet er prima uit. Maar ik kom hier om te slapen en te eten en dat is het."

Favoriet

Knegt hoeft in Pyeongchang geen rekening te houden met zijn grote rivaal Viktor An. De Rus is geschorst door het IOC. Otter ziet zijn pupil mede daarom als een van de favorieten. "Individueel heeft hij uiteindelijk alleen met zichzelf te maken."

"Vier jaar geleden was hij goed, maar zeker niet de favoriet. In Nederland en Europa zal hij nu tot de favorieten behoren. Maar hier in Zuid-Korea zullen ze weer andere namen noemen en in Canada komen ze weer met een ander lijstje. Het geeft aan hoe breed de sport is wereldwijd."

"Het is wat het is. Ik zou heel graag zeggen dat wij de favoriet zijn, maar dat is niet zo. Het is maar aan wie je het vraagt", aldus Otter.

Aanstaande vrijdag is de openingsceremonie voor de Winterspelen. Op zondag 25 februari is de sluitingsceremonie in Zuid-Korea.

