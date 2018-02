IOC-voorzitter Bach 'verrast en zeer teleurgesteld' door oordeel CAS

"Het oordeel van het CAS is enorm teleurstellend en verrassend voor het IOC. We hadden dit nooit verwacht", aldus Bach zondag na een vergadering van het uitvoerend bestuur van het IOC in Pyeongchang, waar over vijf dagen de Olympische Winterspelen beginnen. "Dit oordeel kan een zeer negatief effect hebben in de strijd tegen doping in de sport."

Het CAS besloot afgelopen donderdag 28 Russen vrij te spreken van betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sochi. Zij waren door het IOC levenslang uitgesloten van olympische deelname, maar die straf is opgeheven.

Dertien atleten uit de groep van 28 zijn nog actief als sporter en mogen nu wellicht toch meedoen aan de Spelen van Pyeongchang. Het IOC laat een onafhankelijk panel onderzoeken of deze dertien Russen in aanmerking komen voor deelname.

Het panel dat zich over de kwestie gaat buigen staat onder leiding van Válerie Fourneyron. Deze Franse ex-minister van Sport leidde ook de commissie die uiteindelijk besloot welke 169 Russische sporters onder neutrale vlag welkom zijn in Zuid-Korea.

Structuur

Bach baalt er ook stevig van dat het CAS zijn oordeel nog niet heeft uitgelegd. De volledige uitspraak van het in Zwitserland gevestigde hof wordt volgens de Duitse IOC-voorzitter pas eind februari verwacht, tegen het einde of pas na afloop van de Spelen van Pyeongchang.

"Het IOC vindt het heel jammer dat we alleen een paar zinnen uit een persbericht hebben als verklaring voor het oordeel", zei Bach. "We hebben gevraagd of het CAS het proces kan versnellen om de volledige uitspraak bekend te maken, want gezien de ernst van de situatie zou het een zeer slechte zaak zijn als we tot eind februari moeten wachten."

De oud-schermer maakte vervolgens duidelijk dat hij en het uitvoerend comité van het IOC "totaal niet tevreden" zijn over de benadering van het CAS in deze zaak.

"We hebben er gisteren en vandaag veel over gesproken en we hebben het gevoel dat er een grote noodzaak is om de structuur van het CAS te hervormen, zodat het hof de kwaliteit en de consistentie van zijn uitspraken beter kan managen. We hebben dit verzoek al doorgestuurd naar de voorzitter van het CAS en die was ons erkentelijk daarvoor."

Volgens Bach weet het IOC nog niet zeker of het in beroep zal gaan tegen het oordeel van het CAS. "We willen er alles aan doen om dit besluit aan te vechten, maar we kunnen pas echt nadenken over een beroep als we het volledige besluit hebben. Dat zullen we goed moeten bestuderen om te bepalen of we een kans op succes hebben bij een beroepszaak. Als die kans er is, gaan we in beroep."

Dopingsysteem

Het IOC besloot begin december dat het Russische olympisch comité (ROC) geschorst is naar aanleiding van het door de staat gestuurde dopingsysteem voor en tijdens de Winterspelen van Sochi.

Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat zij dopingvrij zijn mogen als neutrale atleten deelnemen aan de Winterspelen van Pyeongchang.

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van Pyeongchang is op vrijdag 9 februari. De sluitingsceremonie is op zondag 25 februari.

