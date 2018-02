Olympisch programma 12 februari: Wüst hoopt op revanche op 1500 meter

Grote afwezige op de 'schaatsmijl' is Jorien ter Mors, die vier jaar geleden goud pakte in Sochi. De Enschedese werd bij het OKT afgetroefd door Wüst, Marrit Leenstra en Lotte van Beek en dat drietal moet nu in Pyeongchang de Nederlandse eer hoog houden.

De grote favoriete op de 1500 meter komt niet uit Nederland, maar uit Japan. Miho Takagi was dit seizoen de snelste bij de World Cups in Heerenveen, Stavanger, Calgary en Salt Lake en is ook nu gebrand op goud.

De Verenigde Staten hoopt op Heather Bergsma (tot haar huwelijk met Jorrit Bergsma luisterend naar de naam Heather Richardson), die het wereldrecord op haar naam heeft staan. Brittany Bowe is de andere Amerikaanse kanshebster op een medaille.

Bij het snowboarden kwam Cheryl Maas al in actie in de finale van het onderdeel slopestyle. Onder slechte weersomstandigheden kwam ze mede door twee valpartijen niet verder dan de 21e plek.

Programma Nederlanders

13.30 uur: 1500 meter schaatsen vrouwen (Wüst, Van Beek, Leenstra)

Belangrijkste overige wedstrijden

14.10 uur: Freestyleskiën, moguls mannen

14.35 uur: Schansspringen, kleine schans vrouwen