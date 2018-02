Noord-Korea in Pyeongchang ook welkom op Paralympische Spelen

Het Noord-Koreaanse paralympisch comité kreeg vrijdag twee uitnodigingen van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Dat houdt in dat Jonghyon Kim en Yuchol Ma namens Noord-Korea mee mogen doen aan het paranordic skiën. Ze maakten allebei in januari - met steun van onder meer het Aziatisch paralympisch comité - hun internationale debuut bij de wereldbeker in het Duitse Oberried.

"Nu we Noord-Korea hebben uitgenodigd ben ik heel hoopvol dat het land voor het eerst zal meedoen aan de Paralympische Winterspelen", zegt Andrew Parsons, voorzitter van het IPC.

"We willen zoveel mogelijk deelnemende landen in Pyeongchang en deelname van Noord-Korea zal een belangrijke vredesboodschap zijn. Het is een heel speciaal en historisch moment als Noord- en Zuid-Korea samen verschijnen tijdens de openings- en sluitingsceremonie."

Noord-Korea en Zuid-Korea zijn formeel nog steeds in oorlog met elkaar. Na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 werd alleen een staakt-het-vuren gesloten. Een vredesverdrag is er niet gekomen.

Gespannen voet

Bij de Olympische Winterspelen, die volgende week vrijdag van start gaan, is Noord-Korea met een flinke afvaardiging ook van de partij. Begin januari werd dat besloten in overleg met het organiserende Zuid-Korea.

Ook bij die Winterspelen verschijnen de buurlanden onder één vlag bij de openingsceremonie. Bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen zal bovendien een team meedoen met spelers uit zowel Noord- als Zuid-Korea.

Noord-Korea deed tot dusver alleen in 2012 en 2016 mee aan de Paralympische Spelen. Bij de Zomerspelen van Londen en Rio de Janeiro waren toen respectievelijk één en drie atleten van het land aanwezig.

De Paralympische Winterspelen worden gehouden van 9 tot en met 18 maart. Er doen in totaal zo'n 650 atleten uit 45 verschillende landen mee aan zes verschillende sporten.

