Smeekens draagt vlag bij openingsceremonie Winterspelen

Smeekens werd vorig jaar als eerste Nederlander ooit wereldkampioen op de 500 meter en geldt als belangrijke kanshebber voor goud op die afstand in Zuid-Korea.

De sprinter wordt in Pyeonchang de opvolger van Jorien Ter Mors, die in 2014 de Nederlandse vlag droeg bij de openingsceremonie in Sochi. "De vraag om de vlag te dragen zag ik niet aankomen, maar ik heb hier geen moment over getwijfeld. Het is een enorme eer", aldus Smeekens.

"Het geeft me een gevoel van waardering voor wie ik ben en wat ik doe. Ik zal met veel trots met de Nederlandse vlag zwaaien tijdens de openingsceremonie."

De 30-jarige Sallander pakte op de vorige Winterspelen in Sochi de zilveren medaille op de 500 meter op slechts twee duizendsten van een seconde van Michel Mulder.

Smeekens stond na de laatste race toen heel even als winnaar op het scorebord en dacht dat hij goud binnen had, maar de tijdwaarneming maakte een correctie en wees Mulder toch als snelste aan.

Uniek

Chef de mission Jeroen Bijl omschrijft Smeekens als een 'uniek sportman'. "Hij is na de teleurstelling van Sochi nooit bij de pakken neer gaan zitten, heeft zich nergens over beklaagd, maar is de strijd aangegaan. Met de wereldtitel vorig jaar als voorlopig hoogtepunt."

Smeekens heeft na de ceremonie nog negen dagen om zich voor te bereiden op de 500 meter. Die wordt op maandag 19 februari verreden tussen 12.00 uur en 14.00 uur Nederlandse tijd.

"Ik heb natuurlijk met mijn coach Jac Orie (otto-Jumbo) overlegd, maar wij denken dat de ceremonie prima in ons schema past", aldus Smeekens.

De Winterspelen worden volgende week vrijdag geopend in Pyeongchang en duren tot en met vrijdag 25 februari. De openingsceremonie in het Olympisch Stadion begint om 20.00 uur Zuid-Koreaanse tijd. In Nederland is het dan 12.00 uur.

