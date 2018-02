Olympisch programma 10 februari: Medaillekansen Wüst en Knegt

Wüst pakte al twee olympisch titels (2006 en 2014) op de 3 kilometer. Zaterdag is ze opnieuw een van de favorieten voor goud. De Brabantse heeft concurrentie van landgenote De Jong, de Japanse Miho Takagi en drievoudig olympisch kampioene Martina Sablikova uit Tsjechië. De derde Nederlandse op deze afstand is Carlijn Achtereekte.

Het is ook de eerste dag van het shorttracktoernooi. Knegt is, net als op alle andere afstanden die hij rijdt in Pyeongchang, kanshebber op een medaille op de 1500 meter. Ook Itzhak de Laat komt in actie.

Op de 500 meter voor vrouwen staan liefst drie Nederlanders aan de start. Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Suzanne Schulting moeten de heats doorstaan om dinsdag terug te mogen komen voor kwartfinales.

Van Kerkhof, Van Ruijven en Schulting schaatsen later nog samen met Jorien ter Mors en Rianne de Vries (een van de vijf Nederlandse vrouwen zal de reserve zijn) de heats van de relay. Het Oranje-kwartet neemt het op tegen Italië, China en Japan en moet bij de eerste twee komen om de finale te bereiken.

De 17-jarige snowboarder Niek van der Velden zou de eerste Nederlander zijn die in Pyeongchang in actie kwam, maar hij blesseerde zich in de warming-up voor de kwalificatie voor het onderdeel slopestyle en startte niet.

Programma Nederlanders

11.00 uur: Heats 1500 meter shorttrack mannen (Knegt, De Laat)

11.44 uur: Heats 500 meter shorttrack vrouwen (Van Kerkhof, Van Ruijven, Schulting)

12.00 uur: 3000 meter schaatsen vrouwen (Wüst, De Jong en Achtereekte)

12.21 uur: Halve finales 1500 meter shorttrack mannen (evt. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat)

12.52 uur: Heats 3000 meter relay shorttrack vrouwen

13.28 uur: Finale 1500 meter shorttrack mannen (evt. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat)