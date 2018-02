Rodchenkov ziet uitspraak CAS als 'zege voor dopingsysteem en Poetin'

Dat laat hij weten via zijn advocaat Jim Walters. Rodchenkov was jarenlang baas van het Russische dopinglab en speelde met zijn verklaringen een cruciale rol in het onderzoek dat onder leiding van Richard McLaren werd gevoerd naar dopingpraktijken in Rusland.

"De ongelukkige beslissing van het CAS om slechts een aantal atleten licht te straffen geeft de meesten een vrijbrief om vals te spelen. Deze uitspraak is een stimulans voor bedriegers en maakt het voor schone sporters nog moeilijker om te winnen", staat in de schriftelijke verklaring van de advocaat.

Volgens het CAS, dat iedere schorsing individueel bekeek, is er voor de 28 Russen onvoldoende bewijs om de door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgelegde uitsluiting te handhaven. De schorsing van elf anderen werd wel deels gehandhaafd, al mogen zij in de toekomst wel weer deelnemen aan de Spelen.

Poetin

"Het is een onrechtmatige overwinning voor het corrupte Russische dopingsysteem en vooral voor Poetin", verwijst Walters in zijn statement naar de Russische president, die Rodchenkov eerder deze week nog neerzette als een "imbeciel die duidelijk problemen heeft en in de gevangenis hoort te zitten".

Rodchenkov was bij het Russische dopinglab verantwoordelijk voor het omruilen van positieve urinestalen tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Hij is gevlucht naar de Verenigde Staten en is daar uit angst voor vanuit Rusland aangestuurde wraakacties ondergedoken.

Mede door de verklaringen van Rodchenkov kwam McLaren in zijn onafhankelijke onderzoek tot de conclusie dat in Rusland sprake was van een staatsgestuurd dopingsysteem. Die beschuldigingen zijn door het Kremlin altijd stellig ontkend.

Kremlin

Het opheffen van de schorsing van 28 Russische wintersporters is in Rusland dan ook met tevredenheid ontvangen. "Hiermee zijn de goede naam en reputatie van onze atleten gered", zei voorzitter Alexander Zhukov van het Russisch Olympisch Comité tegen persbureau Interfax.

Ook Poetin reageert verheugd. "We kunnen uiteraard niet anders dan blij zijn. Dit bevestigt wat wij altijd al hebben gezegd: het merendeel van onze atleten gebruikt geen doping."

Wel voegde de president eraan toe dat zijn land samen met antidopingbureau WADA de strijd tegen de verboden middelen intensief moet voortzetten. "Die verantwoordelijkheid nemen wij ook op ons. Er is nog veel werk te doen. We gaan onze anti-dopingprogramma's intensiveren en doen dat in samenwerking met de internationale organisaties."

Het is nog maar de vraag of de betreffende atleten er later deze maand ook daadwerkelijk bij zijn in Pyeongchang. Het IOC is niet van plan ze zonder meer uit te nodigen en overweegt juridische stappen. De Winterspelen in Zuid-Korea gaan op 9 februari van start.