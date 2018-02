CAS heft in beroepszaak olympische schorsing 28 Russen op

Onder hen bevindt zich schaatsster Olga Fatkulina. De overige elf zijn sowieso niet welkom in Zuid-Korea, maar mogen in de toekomst wel weer deelnemen aan de Spelen.

Volgens het CAS, dat iedere schorsing individueel bekeek, is er voor de 28 Russen onvoldoende bewijs om de door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgelegde uitsluiting te handhaven.

De door de IOC geschorste Russen werden uit de uitslagen van de Spelen van Sochi in 2014 geschrapt. Ze moesten hun gewonnen medailles inleveren, maar krijgen die nu dus weer terug.

Dat betekent zeer waarschijnlijk dat Fatkulina haar zilveren medaille op de 500 meter uit 2014 behoudt, waardoor Margot Boer winnares van het brons blijft. Boer zou bij een schorsing van Fatkulina doorschuiven naar zilver en die medaille in Pyeongchang bij een speciale ceremonie uitgereikt krijgen.

Rechtbank

Het IOC legt zich niet zomaar neer bij de uitspraak van het CAS en overweegt juridische stappen. "Dit kan in de toekomst grote gevolgen hebben voor de strijd tegen doping", staat in een persverklaring. "We zullen de uitspraak grondig bestuderen en overwegen stappen, inclusief een gang naar de Zwitserse federale rechtbank."

De 28 sporters van wie de schorsing is opgeheven, hoeven volgens het IOC nog niet te rekenen op automatische deelname aan de komende Winterspelen. "Geen sanctie krijgen betekent nog niet dat je ook een uitnodiging ontvangt. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het CAS niet zegt dat de 28 sporters onschuldig zijn", meldt het comité.

Het IOC is wel blij dat in ieder geval elf van de 39 sporters geschorst blijven en heeft de uitspraak daarom 'deels met tevredenheid en deels met teleurstelling' gelezen. "Het is jammer dat in de 28 andere gevallen niet is gekeken naar de systematische manipulatie van het dopingsysteem. Het CAS wil een nog hogere mate van bewijslast zien."

169 Russen

Onlangs bepaalde het IOC dat 169 dopingvrije Russen onder een neutrale vlag welkom zijn bij de Spelen in Pyeongchang. Van die groep liet schaatsster Olga Graf deze week weten dat ze niet gaat, omdat ze door de dopingperikelen een gebrek aan perspectief ziet.

Ook Ivan Skobrev behoort tot de groep vrijgesproken Russen, maar de wereldkampioen allround van 2011 heeft zijn carrière beëindigd.

Skeletonner Aleksander Tretiakov en langlaufer Alexander Legkov, beiden winnaars van goud in Sochi, zijn wel welkom in Pyeongchang. De schorsing van bobsleeër Aleksandr Zubkov, tweevoudig olympisch kampioen in Sochi, blijft wel intact.

Topschaatsers

Het IOC sloot Rusland vanwege het dopingschandaal bij onder meer de Spelen in Sochi uit van deelname aan de komende Winterspelen. Onder strikte voorwaarden mogen 'schoon' verklaarde Russische sporters dus wel meedoen.

Een onafhankelijk panel, onder leiding van de Franse ex-minister van Sport Válerie Fourneyron, stelde de lijst van 169 Russen samen waarover geen twijfel bestaat.

Topschaatsers Denis Yuskov en Pavel Kulizhnikov werden vanwege hun dopingverleden niet op de lijst geplaatst. Omdat zij niet tot de sporters behoren die naar aanleiding van de Spelen in Sochi werden geschorst, heeft de uitspraak van het CAS voor hen in principe geen gevolgen en zijn ze nog altijd niet welkom in Pyeongchang.

De openingsceremonie van de Spelen is volgende week vrijdag. Het evenement duurt tot en met 25 februari.

