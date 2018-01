Usada vraagt onbetrouwbare dopingflesjes niet in te vriezen in Pyeongchang

Usada stelt voor dat de dopingstesten buiten de vriezer bewaard worden, totdat de analyse helemaal is afgerond en duidelijk is dat de bloed- en urinemonsters in orde zijn. Daarna kunnen de flesjes wel in de vriezer bewaard worden, voor eventuele hertesten in de toekomst.

Travis Tygart, directeur van Usada, reageert daarmee op de zorgen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Uit onderzoek van Duitse laboranten bleek onlangs dat de verzegelde flesjes met de hand geopend kunnen worden zodra ze zijn ingevroren.

"Als de flessen een tijdje zijn ingevroren bij een temperatuur van -5 graden, kunnen de doppen losraken. Het gebeurt bij sommige flessen, maar niet bij allemaal", aldus Tygart.

Eenvoudig

De Amerikaan stelt dat het probleem op korte termijn te verhelpen is. "Ik denk dat de oplossing eenvoudig is door bij de Olympische Winterspelen geen van de monsters te bevriezen, totdat de volledige analyse is afgerond."

"Aan de ene kant is het buitengewoon frustrerend dat deze problemen naar voren zijn gekomen, maar aan de andere kant is het ook goed dat mogelijke gaten in het wereldwijde antidopingsysteem worden blootgelegd zodat ze kunnen worden verholpen."

Het IOC heeft groot belang bij correcte dopingcontroles in Pyeongchang. Tijdens de vorige Winterspelen vier jaar geleden in Sochi slaagden de Russen erin om ongemerkt vervuilde dopingmonsters van hun sporters te verwisselen voor 'schone'.

Met de nieuwe flesjes, gemaakt door een Zwitserse producent, zou dat niet meer moeten kunnen. Eerder deze week bleek echter dat na het invriezen sommige flesjes toch te openen waren.

De openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang