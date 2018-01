Poetin haalt opnieuw uit naar 'imbeciele' klokkenluider Rodchenkov

"Hij is een imbeciel die duidelijk problemen heeft", zei Poetin bij een bijeenkomst in Moskou. "WADA heeft deze idioot voor zich gewonnen. Het mag duidelijk zijn dat hij de wet overtreedt. Alles is gebaseerd op de uitspraken van deze man, die op geen enkele manier kan worden vertrouwd."

De uitspraken van Poetin volgen na een nieuwe documentaire die maandag door de Duitse zender ARD werd uitgezonden. Daarin zei Rodchenkov dat de Russische staat al in 2008 begon met het opzetten van een uitgebreid dopingnetwerk en dat Poetin ervan wist.

"Rodchenkov is altijd geobsedeerd geweest door ongeoorloofde activiteiten en zou de gevangenis in moeten", counterde Poetin in Moskou. "In plaats daarvan werd hij aangesteld als hoofd van het Russische antidopingbureau."

In december zei Poetin al dat hij het vermoeden heeft dat Rodchenkov voor de Amerikaanse geheime dienst werkt. "Welke drugs geven ze hem, om ervoor te zorgen dat hij de dingen zegt die ze nodig hebben? Het is lachwekkend", sprak hij toen.

Sochi

In december 2014 legde de documentaire Geheimsache Doping, wie Rusland seine Sieger macht van de ARD en dopingexpert Hajo Seppelt voor het eerst bloot dat Rusland een systeem ontwikkeld had waardoor sporters massaal werden aangespoord en geholpen doping te gebruiken in de jacht op succes.

Anderhalf jaar later deed Rodchenkov, die inmiddels gevlucht was naar de Verenigde Staten, een boekje open over de dopingpraktijken in Rusland.

Het mondiale antidopingbureau WADA stelde vervolgens een onafhankelijk onderzoek in. Onderzoeker Richard McLaren stelde in zijn rapport dat er "zonder enige twijfel" een door de staat gestuurd dopingprogramma was in aanloop naar en tijdens de Winterspelen van Sochi.

Neutrale vlag

Komende maand mogen Russen bij de Winterspelen van Pyeongchang alleen onder neutrale vlag meedoen. Iedereen met een dopingverleden is uitgesloten van deelname.

Onlangs bepaalde het IOC op basis daarvan dat 169 Russen welkom zijn in Zuid-Korea. Eerder op dinsdag liet schaatsster Olga Graf, die tot de 169 'schone' atleten behoort, echter weten niet mee te doen aan de Spelen vanwege "vuile politieke spelletjes".