IOC eist betrouwbare dopingflesjes WADA voor start Winterspelen

Het IOC eist dat de problemen zo snel mogelijk opgelost worden en wil "geloofwaardige en betrouwbare" dopingcontroles bij de komende Winterspelen in Pyeongchang.

Het comité kwam met deze verklaring nadat het dopinglaboratorium van Keulen ontdekte dat er iets mis was met de nieuwe flesjes waarin de A- en B-testen van urine- en bloedmonsters worden bewaard. Volgens de Duitse laboranten kunnen de verzegelde flesjes met de hand worden geopend en gesloten als ze ingevroren zijn, zonder dat dit sporen nalaat.

De problemen met de dopingflesjes kwamen aan het licht in een documentaire van de Duitse zender ARD, die maandagavond werd uitgezonden. Daarin zei klokkenluider en voormalig hoofd van het dopinglab in Moskou Grigory Rodchenkov dat er ook al tijdens de Winterspelen van 2008 in Peking en 2012 in Londen werd gesjoemeld met dopingtesten door de Russen.

De huidige dopingflesjes zijn gemaakt door het Zwitserse bedrijf Berlinger Special AG. "Het IOC maakt zich grote zorgen over dit probleem", meldt de sportkoepel in een verklaring.

Onderzoek

WADA liet maandag zelf al weten dat het een onderzoek instelt naar de manier waarop de flesjes worden gebruikt. "Indien nodig zullen we passende maatregelen nemen om de integriteit van dopingcontroles te waarborgen", meldde het antidopingbureau toen.

Tijdens de Winterspelen van Sochi in 2014 maakte Rusland gebruik van een staatsgestuurd dopingnetwerk, waarbij vervuilde dopingmonsters van Russische sporters werden verwisseld voor 'schone'.

De openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang is volgende week vrijdag. Het evenement in Zuid-Korea duurt tot en met 25 februari.