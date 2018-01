'Podium zou mogelijk moeten zijn voor Cheryl Maas bij Winterspelen'

"Cheryl zit bij wereldbekerwedstrijden vaak in de top zes. In de finale kan daarna van alles gebeuren. Het podium zou mogelijk moeten zijn'', aldus Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging.

Maas liep anderhalve maand geleden bij een slopestyle-wedstrijd in Amerika een hielblessure op, een kwetsuur die haar eerder ook al parten speelde. "Het gaat nu wel redelijk", zegt De Vegt.

Deelname aan de Spelen in Pyeongchang is niet in gevaar voor Maas, die maandag terugkeerde uit de Verenigde Staten en zich nu in Oslo verder laat behandelen. Over een week vertrekt de Brabantse naar Zuid-Korea voor haar derde olympische deelname. Eerder was de snowboardster er bij in Turijn in 2006 (elfde op de halfpipe) en in Sochi in 2014 (halvefinaleplek slopestyle).

In Pyeongchang doet Maas, die in 2022 zich nog een keer voor de Olympische Winterspelen wil plaatsen, mee aan de onderdelen slopestyle en big air.

Dekker

Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) en Niek van der Velden (slopestyle en big air) zijn de andere Nederlandse olympische deelnemers bij het snowboarden.

De 21-jarige Dekker doet voor de tweede keer mee aan de Olympische Spelen. Op de parallelslalom kwam ze vier jaar geleden niet door de kwalificaties. Nu hoopt ze op de parallelreuzenslalom wel de eindstrijd te bereiken.

Van der Velden (17) is de jongste olympische deelnemer in het Nederlandse team. De Vegt: "Niek kent de schans in Pyeongchang en hij beheerst de sprongen."

Bij de vorige Winterspelen in Sochi wisten de Nederlandse sporters in de sneeuw geen medaille te behalen.