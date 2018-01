'Rusland begon voor Spelen 2008 al met staatsgestuurd dopingsysteem'

Klokkenluider Grigory Rodchenkov, die tussen 2005 en 2015 de baas was van het belangrijkste Russische antidopinglaboratorium en een grote rol speelde in het in dopingsysteem, doet deze aantijgingen in een nieuwe documentaire over het Russische dopingschandaal van de Duitse tv-zender ARD, die maandagavond wordt uitgezonden.

ARD-journalist Hajo Seppelt heeft geheime documenten in handen waaruit blijkt dat er voor de Zomerspelen in 2008 in China en de Zomerspelen van 2012 in Londen ook al een door de staat gestuurd dopingsysteem was in Rusland. Rodchenkov bevestigt de inhoud van de papieren in de documentaire.

De plannen werden ontwikkeld in het antidopinglaboratorium van Rodchenkov in Moskou. Volgens het ARD staat er in de documenten onder meer dat atleten "beschermd moeten worden voor dopingtests door een uitgebreid plan voor het omwisselen van urine" en dat de vervangende urinemonsters moeten komen van "andere atleten of coaches".

Bovendien zou het verplicht zijn geweest voor Russische sporters om altijd bevroren schone urinemonsters bij de hand te hebben, voor het geval er een dopingcontroleur langs zou komen.

Sochi

In december 2014 legde de documentaire Geheimsache Doping, wie Rusland seine Sieger macht van de ARD en Seppelt voor het eerst bloot dat Rusland een systeem ontwikkeld had waardoor sporters massaal werd aangespoord en geholpen doping te gebruiken in de jacht op succes.

Anderhalf jaar later deed Rodchenkov, die inmiddels gevlucht was naar de Verenigde Staten, uitgebreid een boekje open over de dopingpraktijken in Rusland.

Het mondiale antidopingbureau WADA stelde vervolgens een onafhankelijk onderzoek in. Onderzoeker Richard McLaren stelde in zijn rapport dat er "zonder enige twijfel" een door de staat gestuurd dopingprogramma was in aanloop naar en tijdens de Winterspelen van Sochi.

Het Internationaal Olympisch Comité weigerde vervolgens om Rusland in zijn geheel uit te sluiten van de Olympische Zomerspelen van Rio. Komende maand mogen Russen bij de Winterspelen van Pyeongchang alleen onder neutrale vlag meedoen. Alle Russen met een dopingverleden zijn uitgesloten van deelname.

Bloedmonsters

Het IOC en het WADA zijn al enige tijd bezig om urine- en bloedmonsters van Russische sporters van de Spelen van 2008 en 2012 opnieuw te testen.

Inmiddels zijn er al tien olympische medailles van Beijing 2008 en dertien van Londen 2012 afgepakt van de Russen.

Rodchenkov herhaalt in de nieuwe ARD-documentaire zijn beschuldiging dat president Vladimir Poetin geweten moet hebben van het staatsgestuurde dopingsysteem, een aantijging die hij eerder deed in de documentaire Icarus uit 2017.

"Natuurlijk kwam dit systeem van de top, van de president, want alleen de president kan de geheime dienst inzetten voor zijn speciale taak", aldus Rodchenkov tegen de ARD.

De documentaire Geheimsache Doping: Das Olympia-Komplott. Der scheinheilige Kampf gegen den Sportbetrug wordt maandagavond vanaf 22.45 uur uitgezonden op de ARD.