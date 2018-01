Tientallen Russen onder neutrale vlag naar Paralympische Spelen

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) maakte maandag bekend dat de schorsing van het Russisch Paralympisch Comité gehandhaafd blijft, hoewel er sprake is van "progressie in het bereiken van de benodigde criteria".

De Russen die willen deelnemen in Pyeongchang moeten voldoen aan strenge voorwaarden van het IPC. Sporters en officials die in het verleden in verband werden gebracht met dopinggebruik worden geweerd.

Het IPC sprak maandag de verwachting uit dat er 30 à 35 Russen onder neutrale vlag zullen deelnemen in Pyeongchang. Russen zijn welkom bij het skiën, biathlon, langlaufen, snowboarden en rolstoelcurling.

De straf is een gevolg van het staatsgestuurde dopingsysteem in Rusland bij de Winterspelen van 2014 in Sochi. Daarbij werd ook gesjoemeld met dopingtesten van paralympische sporters.

Corrupt

"In de zomer van 2016 bleek dat het antidopingsysteem in Rusland volledig corrupt was", zegt IPC-voorzitter Andrew Parsons. "Het was onmogelijk om te bepalen welke paralympische sporters uit Rusland schoon waren en welke niet."

"Daardoor zou Russische deelname aan de Paralympics in Rio de Janeiro de geloofwaardigheid van de sport aantasten", aldus Parsons. "Op dat moment hebben we de noodzakelijke en correcte maatregel genomen door alle Russen te weren."

"Zeventien maanden later troffen we een ander beeld aan in Rusland. Daarom hebben we nu opnieuw een noodzakelijke en proportionele straf uitgedeeld", zegt de Braziliaan.

"De Russische paralympiërs zijn de laatste tijd regelmatig op doping getest onder supervisie van het WADA. We hebben er vertrouwen in dat het anti-dopingsysteem in Rusland niet langer corrupt is."

Medailles

Bij de Paralympische Winterspelen in Sochi veroverde Rusland liefst tachtig medailles, waaronder dertig gouden. Daarmee presteerde het gastland veel beter dan alle andere landen. Duitsland werd tweede op de medaillespiegel met vijftien plakken, waarvan er negen goud waren.

De Paralympische Spelen beginnen op 9 maart en duren tot en met de 18e van die maand.