Schenk en Krook verwachten veertien Nederlandse medailles op Spelen

In Rusland had de Nederlandse equipe met acht keer goud, zevenmaal zilver en negen keer brons een recordoogst. Tot 2014 was Nederland het meest succesvol op de Winterspelen van Nagano in 1998 met elf medailles.

De 73-jarige Schenk, drievoudig olympisch kampioen (Sapporo 1972) voorspelde in december nog twaalf plakken. "Maar na de EK shorttrack eerder deze maand in Dresden durf ik er wel twee bij op te tellen. De onvoorspelbaarheid is echter groot bij het shorttracken. Er kan veel misgaan, veel meer dan bij het langebaanschaatsen."

Schenk heeft vooral vertrouwen in Sjinkie Knegt, de Fries die bij de EK shorttrack een klasse apart was met vijf keer goud.

"Knegt is nuchter, maar ook onberekenbaar. Hij kan lang wachten, maar ook plotseling toeslaan. Het lijkt een beetje op een eindsprint in het wielrennen. Daar komt het ook aan op de laatste 200 meter. Wie de hardste kop heeft, wint."

Kramer

Aanvankelijk ging Schenk uit van vijf gouden medailles voor Nederland in Pyeongchang. Na de uitsluiting van de Russen Pavel Kulizhnikov (500 en 1000 meter) en Denis Yuskov (1000 en 1500 meter) verhoogde hij zijn prognose naar zes keer Nederlands goud.

"Voor wie? Dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Sven Kramer zal het op de 5 kilometer wel weer redden en ook de mannen op de ploegachtervolging zijn duidelijk favoriet."

"Maar de 10 kilometer is bijvoorbeeld een open strijd. Ik kijk uit naar het gevecht tussen Kramer, Ted-Jan Bloemen en hopelijk ook weer Jorrit Bergsma. Ik verheug me echter het meeste op de kortere nummers, ook in het shorttrack. Die zijn zó enerverend en meeslepend, daar kunnen de lange afstanden niet tegenop."

Krook

Krook, die als coach en chef d'equipe acht Winterspelen van dichtbij meemaakte, schat de Nederlandse schaatsploeg in Pyeongchang in op vijf tot acht gouden medailles.

"We moeten reëel zijn'', zegt de 73-jarige Loosdrechter. "In vergelijking met Sochi zullen we een stap terugdoen. Vooral het aantal zilveren en bronzen plakken zal minder worden. De concurrentie is nu eenmaal een stuk sterker dan vier jaar geleden in Rusland, al scheelt het natuurlijk weer wel dat Pavel Kulizhnikov en Denis Yuskov zijn verbannen."

Inclusief het shorttracktoernooi komt Krook uit op veertien olympische medailles voor Nederland. "Het was vroeger geen zekerheidje, maar ik denk nu dat de shorttrackers goed zijn voor minimaal twee plakken. Zij gaan het verloren terrein op de langebaan een beetje goedmaken, denk ik."

De Spelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari.