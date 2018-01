Bergsma en Ter Mors geen reserve voor ploegachtervolging Spelen

Bondscoach Geert Kuiper selecteerde eerder bij de mannen al Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen en bij de vrouwen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra voor de ploegachtervolging, maar hij moest nog een vierde schaatser en schaatsster aanwijzen.

Bij de mannen gaat die plek naar Roest, die in Pyeongchang sowieso in actie zal komen op de 1500 meter. "Patrick heeft meer snelheid en is meer allrounder dan Jorrit. Daarom past hij qua profiel beter bij Kramer, Verweij en Blokhuijsen", verklaart Kuiper donderdag zijn keuze in het Friesch Dagblad.

"Bij een andere combinatie van rijders zou Jorrit weer beter passen. Dat wil ik hem graag ook persoonlijk melden."

Turbulent

Bergsma, die zich alleen op de 10 kilometer gekwalificeerd heeft op de Spelen, heeft een turbulente verhouding met de ploegachtervolging.

Vier jaar geleden trok hij zich tijdens de Winterspelen van Sochi terug als reserve, omdat hij het gevoel had dat hij niet serieus werd genomen. Kramer, Blokhuijsen en Verweij wonnen vervolgens met z'n drieën de olympische titel in Rusland.

In november van 2015 stelde Bergsma zich toch weer beschikbaar voor de team pursuit en vorig seizoen werd hij op de olympische baan van Gangneung wereldkampioen met Blokhuijsen en Douwe de Vries.

In een reactie aan NUsport benadrukt Kuiper dat wat er in Sochi gebeurd is geen invloed heeft gehad op zijn keuze voor Roest. "Het is een keuze voor het type rijder."

Aan het begin van dit seizoen kende Bergsma een slechte beurt bij de wereldbeker in Heerenveen. De 31-jarige Fries kon het tempo van Verweij en Blokhuijsen niet volgen, waardoor Nederland op een zeer teleurstellende tiende plaats eindigde.

Ter Mors

Van Beek zat vier jaar geleden in Sochi ook in de Nederlandse ploeg voor de team pursuit. Samen met Ter Mors, Wüst en Leenstra won ze olympisch goud. In Pyeongchang komt Van Beek individueel uit op de 1500 meter.

Ter Mors hoopte ook op een plekje in de achtervolgingsploeg, maar ze zal nu op de langebaan alleen de 500 en 1000 meter schaatsen. Bij het shorttracktoernooi komt ze uit op de 1500 meter en de relay.

"Lotte heeft het begin januari bij de EK afstanden heel goed gedaan door goud te winnen op de 1500 meter. Dat was voor mij de belangrijkste afstand om mijn keuze te bepalen", zegt Kuiper. "Jorien reed niet in Kolomna, dus daar kon ik hen niet vergelijken."

"En hoewel Jorien nu de stijgende lijn te pakken heeft, heeft ze een moeilijk voorseizoen gehad. Bovendien heeft ze al een behoorlijk druk programma in Pyeongchang met ook nog het shorttracken erbij."

Vijfde rijder

De ploegachtervolging wordt gereden met drie schaats(st)ers. Omdat er meerdere rondes zijn in het olympisch toernooi, is het mogelijk dat er per ronde een ander team van drie op het ijs verschijnt.

Bergsma en Ter Mors zijn wel aangewezen als de vijfde rijder en rijdster voor de ploegachtervolging. Dat betekent dat ze kunnen invallen als een van de andere vier teamleden nog geblesseerd raken.