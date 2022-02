Skiester Fanny Smith heeft negen dagen na de crossfinale op de Olympische Spelen alsnog brons in de wacht gesleept. De Zwitserse ging met succes in beroep tegen haar vierde plaats in het Chinese Zhangjiakou.

De 29-jarige Smith eindigde in de finale als derde, maar werd door de jury teruggezet naar plek vier omdat ze de Duitse Daniela Maier zou hebben gehinderd. De teleurgestelde Zwitserse liet het daar niet bij zitten en vocht de uitslag aan.

De beroepscommissie van de internationale skifederatie is vier keer bijeen gekomen om de situatie te bespreken. Daarbij is urenlang gekeken naar videomateriaal en documentatie. De commissie concludeerde uiteindelijk dat het contact tussen Smith en Maier het gevolg was van "een opeenvolging van acties die tegelijkertijd plaatsvonden".

"De beroepscommissie vindt dat de nabijheid van de skiërs onderling op dat moment resulteerde in een actie die niet opzettelijk of vermijdbaar was", staat in een verklaring van de Fédération Internationale de Ski (FIS). "De jury had een officiële waarschuwing moeten geven die niet tot een sanctie zou leiden."

Door de uitspraak van de beroepscommissie is Maier haar bronzen plak kwijt. Het goud blijft vanzelfsprekend in handen van de Zweedse Sandra Naeslund en het zilver ging naar de Canadese Marielle Thompson.

Smith staat nu op twee olympische medailles in haar carrière. Vier jaar geleden bij de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang pakte ze ook al brons op de skicross.