Nils van der Poel heeft een van de twee gouden medailles die hij op de Winterspelen in Peking heeft gewonnen aan de Chinees-Zweedse dissident Gui Minhai gegeven. Dat deed de Zweedse schaatser uit protest tegen de mensenrechtenschendingen in China.

Gui zit momenteel een gevangenisstraf uit, omdat hij zich verzette tegen de heersende politieke opvattingen in China. "Gui Minhai vocht met woorden voor de vrijheid van het Chinese volk. Vandaag zit hij twee jaar in de gevangenis, na een geheime strafzaak van de Chinese overheid", schrijft Van der Poel vrijdag op Instagram.

"Er zijn dingen in de wereld die veel belangrijker zijn dan sport. Ook hoop ik dat dit een teken van solidariteit kan zijn in donkere tijden", vervolgt de 25-jarige schaatser. "Zweden heeft de Spelen met achttien medailles verlaten, maar we hebben een Zweeds staatsburger in China achtergelaten."

Het gaat om de medaille die Van der Poel won op de 10 kilometer. De stayer, die ook de 5 kilometer won in Peking, overhandigde de medaille aan Gui Angela, de dochter van Gui Minhai.

"Ik ben niet de stem van alle olympiërs, maar mijn vrienden en ik hebben ons leven gewijd aan het streven naar uitmuntendheid in de sport. Terwijl de Chinese regering ervoor heeft gekozen om onze dromen te gebruiken als politiek wapen om haar regime te legitimeren", schrijft Van der Poel in een verklaring.

55 Bekijk hoe Van der Poel goud verovert en Roest zilver op de 10 kilometer

Van der Poel trok vergelijking tussen 2022 en 1936

Tijdens de Spelen haalde Van der Poel ook al hard uit naar de Chinese overheid. Hij trok een parallel tussen het evenement in Peking, de nazi-Spelen van 1936 in Berlijn en de editie van 2014 in het Russische Sotsji.

"Kijk, de Olympische Spelen zijn een fantastisch evenement waarbij de wereld verenigd wordt en sporters uit alle landen elkaar ontmoeten. Maar dat is ook wat Adolf Hitler aangreep voordat hij Polen binnenviel en wat Rusland deed voordat het Oekraïne binnenviel."

Over de mensen die hij in China heeft ontmoet, was hij wel zeer positief. "Het was erg leuk in het olympisch dorp. De Chinezen die ik daar tegenkwam, waren absoluut fantastisch."