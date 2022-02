Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Peking zijn dinsdag geridderd tijdens een ceremonie in de Ridderzaal in Den Haag. Ireen Wüst werd benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast Wüst waren ook Suzanne Schulting en Kjeld Nuis al eerder geridderd na het behalen van een gouden medaille op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Zij ontvingen een zogenoemd Chapeubeeldje.

Wüst won in Peking goud op de 1.500 meter en brons op de ploegenachtervolging. Ze is daardoor de enige atleet ter wereld die op vijf achtereenvolgende Winterspelen individueel goud won. Vanwege die prestatie werd ze benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, de derde graad in de orde.

De andere sporters die een gouden plak behaalden, mochten eveneens het podium betreden. Daarna kregen zij van minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) het lintje. Ook premier Mark Rutte en chef de mission Carl Verheijen van NOC*NSF spraken de atleten toe.

82 Deze olympiërs zijn geridderd in de Orde van Oranje-Nassau

Ook koningspaar ontvangt medaillewinnaars

Na de huldiging vertrokken de medaillewinnaars naar Paleis Noordeinde. Daar worden ze ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Na afloop van de ontmoeting, om 15.20 uur, wordt een groepsfoto gemaakt op het bordes.

De Nederlandse ploeg sloot de Olympische Winterspelen af met een totaal van zeventien medailles: acht keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons. Nederland eindigde daarmee op de zesde plek in de medaillespiegel.