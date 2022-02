Claudia Pechstein deed in Peking al voor de achtste keer mee aan de Olympische Spelen, maar het einde van haar olympische loopbaan hoeft nog niet in zicht te zijn. De Duitse schaatsster, die dinsdag haar vijftigste verjaardag viert, zegt niet op voorhand "nee" tegen deelname aan de Winterspelen van Milaan in 2026.

"Ik sluit niets uit, ik zit al dertig jaar op olympisch niveau. Ik ben daar trots op", antwoordde Pechstein, die er in 1992 bij de Spelen van Albertville voor het eerst bij was, op de vraag of ze doorgaat met schaatsen.

De vijfvoudig olympisch kampioene en winnares van in totaal negen medailles op de Spelen eindigde zaterdag als negende op de massastart. Eerder op deze Spelen werd ze laatste op de door Irene Schouten gewonnen 3.000 meter.

Met haar achtste deelname aan de Spelen is Pechstein nu recordhouder bij de vrouwen. Ze miste de Spelen van 2010 vanwege een dopingschorsing. De Japanse skispringer Noriaki Kasai deed ook acht keer mee aan de Winterspelen.

Pechstein was de Duitse vlaggendrager bij de openingsceremonie. De sluitingsceremonie slaat ze zondag over, om op tijd thuis te zijn voor haar verjaardag.

Het seizoen van Pechstein is nog niet voorbij. Ze doet op 12 en 13 maart mee aan de finale van de World Cup in Heerenveen.