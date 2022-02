De ijshockeyers van Finland schreven zondag op de slotdag van de Winterspelen geschiedenis door voor het eerst olympisch kampioen te worden, mede dankzij Marko Anttila. De vicecaptain moest bij aankomst in Peking zes dagen in isolatie en miste de eerste groepswedstrijd.

"Ik was heel ver verwijderd van het spelen van een finale toen ik in isolatie zat. Maar ik heb het tot hier gered en heb alles gegeven", zei de Finse ijshockeyer, die de quarantaine saai en frustrerend vond.

"Ik heb erover nagedacht dat we een medaille konden winnen en hoe het zou zijn om na de quarantaine te winnen. Het doel was eerst tot hier te komen, ervan te genieten en onze droom waar te maken."

Met het goud in Peking rekent Finland af met een 'olympische vloek'. In 1998 en 2006 haalden de Finnen ook de finale van de Winterspelen, maar moesten ze genoegen nemen met zilver. Er was ook vier keer brons, maar een gouden medaille ontbrak nog.

Tegen de Russen leek het ook even mis te gaan - Finland kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand door een treffer van Mikhail Grigorenko - maar de ploeg van bondscoach Jukka Jalonen richtte zich tijdig op. Na de zoemer gooiden de euforische Finnen hun sticks en helmen in de lucht om een feestje te vieren.

"Het was een ongelooflijk emotioneel moment", zei de sprakeloze keeper Harri Säteri. "Dit is zoiets groots, dat ik me het eigenlijk nog niet realiseer. Het is een droom sinds ik een kind ben. Olympisch goud klinkt gewoon onrealistisch."