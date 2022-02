Bart Swings komt uit een land zonder grote schaatshistorie, maar toch durfde hij uit te spreken dat hij in Peking voor goud ging op de massastart. Zaterdag bezorgde de 31-jarige schaatser België pas de tweede olympische titel ooit op de Winterspelen.

Hij schudt nog maar een keer zijn hoofd in de interviewruimte van de National Speed Skating Oval. "Dit is zot. Echt ongelooflijk", zegt Swings met een even verbaasde als gelukkige blik in zijn ogen.

Elf jaar eerder was de Vlaming voor het eerst het ijs op gestapt voor een officiële wedstrijd. Bij het Belgisch allroundkampioenschap in Eindhoven - België heeft geen 400 meterbaan - werd hij afgetekend eerste in een veld van vier mannen. Swings gold toen al als een wereldtopper in het skeeleren, maar dat is geen olympische sport. Schaatsen was de route naar zijn grote droom: olympisch goud winnen.

Swings toonde al snel dat zijn talent zich ook vertaalde naar het ijs. Hij werd in 2013 derde bij het WK allround en een jaar later greep hij bij zijn olympische debuut net naast een medaille (vierde op de 5 kilometer en vijfde op de 10 kilometer).

Zijn kansen op goud groeiden flink toen de massastart in 2018 olympisch werd. Swings is als skeeleraar gewend om in een peloton te rijden en bovendien heeft hij een sterk eindschot. Bij de Spelen van Pyeongchang kwam de Belg nog net tekort tegen de Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon en moest hij genoegen nemen met zilver, maar zaterdag in Peking was hij zonder twijfel de allerbeste op de 'minimarathon' over zestien rondes.

"Ik heb hier zo lang voor gewerkt, zo lang er alles voor gedaan", aldus Swings. "De laatste dagen waren ook zo zenuwslopend. Dat het nu lukt, is echt onbeschrijflijk mooi."

Bart Swings zag zijn langgekoesterde wens in vervulling gaan met olympisch goud. Bart Swings zag zijn langgekoesterde wens in vervulling gaan met olympisch goud. Foto: Getty Images

Tweede gouden medaille voor België

Swings bezorgde België pas de achtste medaille ooit op de Winterspelen en de tweede gouden medaille. Kunstrijders Micheline Lannoy en Pierre Baugniet pakten in 1948 de zege bij het paarrijden.

"Mijn zilveren medaille van vier jaar geleden was al speciaal, want dat was de eerste medaille voor België op de Winterspelen in twintig jaar (Bart Veldkamp won brons op de 5 kilometer in 1998, red.)", zegt Swings. "Ik besef nog niet dat ik weer geschiedenis heb geschreven."

De bescheiden schaatser uit Vlaams-Brabant maakte er na zijn tweede plek in Zuid-Korea nooit een geheim van dat hij in Peking maar voor één kleur medaille zou gaan: de gouden. "Ja, dat is misschien on-Belgisch", lacht Swings. "Maar zo sta ik in in het leven: ik wil altijd een volgende stap zetten. Ik had ook kunnen zeggen dat ik weer voor een medaille zou gaan, maar ik vind het leuker om steeds hoger te mikken."

Swings voelde door zijn duidelijke ambities wel de druk vanuit België, al hielp het dat shorttrackster Hanne Desmet in Peking brons won op de 1.000 meter. "En als wereldtopper in het skeeleren is hij het wel gewend om de favoriet te zijn", zegt Martin ten Hove, de coach van Swings bij Team IKO. "Bart weet echt wel hoe hij met druk moet omgaan. En hoe hij moet winnen, dat is maar weer gebleken."