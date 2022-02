Jorrit Bergsma denkt nog niet aan stoppen na de voor hem teleurstellend verlopen Olympische Spelen. De Fries was kansrijk voor een medaille op de 5 en 10 kilometer, maar gaat met lege handen naar huis.

"Zoals ik me nu voel, ga ik door", zei de 36-jarige Bergsma zaterdag nadat hij naast een medaille had gegrepen op de massastart. "Tot de Spelen reed ik mijn beste seizoen in mijn carrière."

"Het is heel jammer en teleurstellend dat het er hier op de Spelen niet uit komt. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik vooruitga en mooie dingen kan laten zien. Dus ik ga door. Ik weet alleen niet voor hoelang. Dat zie ik wel."

Voor het eerst in zijn lange carrière won Bergsma geen medaille op een Spelen. Bij zijn olympische debuut in 2014 in Sotsji veroverde hij goud op de 10 kilometer en brons op de 5 kilometer, waarna hij vier jaar later in Pyeongchang zilver pakte op de 10 kilometer.

Jorrit Bergsma na de massastart. Jorrit Bergsma na de massastart. Foto: ANP

'Op de 10 kilometer medaille laten liggen'

Op de Spelen in Peking kwam Bergsma ondanks een sterk voorseizoen, waarin hij Nederlands kampioen op de 5 en 10 kilometer werd en bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) de snelste tijd op de 10 kilometer reed, niet uit de verf.

Bergsma werd vierde op de 10 kilometer en vijfde op de 5 kilometer. Hij kon zijn Spelen ook niet redden op de massastart: na verschillende uitvalspogingen werd hij gegrepen door het peloton. Hij moest genoegen nemen met een negende plaats.

"De frustrerendste afstand was de 10 kilometer", aldus Bergsma. "Daarop reed ik niet wat ik normaal gesproken wel kan rijden. Ik heb daar echt een medaille laten liggen. Bij de massastart weet je gewoon, zeker als niet-sprinter, dat het heel lastig wordt. Ze wisten dat ze Bergsma geen meter moesten geven."

Bergsma is daarmee de enige rijder van Team Zaanlander op de Spelen die geen medaille won. Irene Schouten (drie keer goud en één keer brons) en Marijke Groenewoud (één keer brons) vielen wel in de prijzen. "Ik ben heel blij voor Irene en Marijke. Maar ik ben wel heel teleurgesteld dat ik met lege handen naar huis ga."