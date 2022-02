Sven Kramer domineerde het Nederlandse schaatsen de afgelopen vijftien jaar op en buiten het ijs. Na het afscheid van de 35-jarige Fries bij de Olympische Winterspelen van Peking is het de vraag wie die rol over gaat nemen.

Als Kramer zaterdag na de massastart in de National Speed Skating Oval aankomt bij de Nederlandse pers voor zijn laatste interview als schaatser, wijst hij naar de Belg Bart Swings. "Praten jullie eerst maar met de winnaar", zegt hij. "Ik kom zo terug."

Het is typisch Kramer: de succesvolste schaatser van zijn generatie had in zijn lange loopbaan steevast de regie. "Sven probeerde altijd controle te houden over alles wat met schaatsen te maken heeft", zegt Jac Orie, sinds 2014 de coach van Kramer. "Sven is de professioneelste schaatser die ik ben tegengekomen."

Bij die professionaliteit hoorde dat de viervoudig olympisch kampioen op alle details lette, bijvoorbeeld door zijn eigen matras mee te nemen naar trainingskampen. Maar zeker ook dat hij begreep dat hij als de grootste naam in zijn sport altijd beschikbaar moest zijn om met de media te praten. Na goede en slechte resultaten van hemzelf, maar vooral ook als hij vond dat zijn mening nodig was om voor veranderingen te zorgen in het schaatsen.

"We gaan iemand met de statuur van Kramer missen in het schaatsen", aldus Orie. "Hij stond op de barricaden als het moest, had een voorbeeldfunctie. Om op die manier het voortouw te kunnen nemen, moet je welbespraakt en slim zijn én heel hard schaatsen. Het kan zomaar een paar jaar duren voordat iemand die rol van hem overneemt."

Sven Kramer en Jac Orie, die sinds 2014 met elkaar samenwerkten. Sven Kramer en Jac Orie, die sinds 2014 met elkaar samenwerkten. Foto: ANP

'Ik heb ontzettend gelachen met Kramer'

Orie heeft "écht genoten" van zijn samenwerking met Kramer, die acht jaar geleden naar het huidige Jumbo-Visma overstapte toen zijn eerste ploeg TVM en zijn eerste coach Gerard Kemkers stopten na de Spelen van 2014.

"Ik heb ontzettend gelachen met Kramer", aldus Orie. "Hij gaat er regelmatig met gestrekt been in, maar daar houd ik wel van. Kramer is iemand die vaak tegen je ingaat, op zijn tijd recalcitrant is, maar vooral altijd gaat voor zijn doel, met alles wat hij heeft. Ik ken Kramer zo: als je een afspraak met hem maakt, doet hij er alles om om die na te komen. Dat maakte het ontzettend fijn samenwerken."

In de eerste vier jaar onder Orie won Kramer nog flink wat prijzen, met onder meer zijn derde olympische titel op de 5 kilometer in 2018. De laatste vier jaar stond de dertigvoudig wereldkampioen zelden nog op de hoogste trede van het podium, ook doordat hij geplaagd werd door chronische rugklachten.

"Maar ook de laatste jaren hebben we nog een leuke tijd gehad", zegt Orie. "Het verschil tussen goed en slecht is nu eenmaal niet zo groot. En Kramer heeft me verbaasd met zijn veerkracht. Hij heeft wel wat blessures gehad, maar elke keer weer zette hij alles opzij om zich terug te knokken. Daar heb ik groot respect voor."

Bij zijn vijfde en laatste Spelen bleef Kramer voor het eerst zonder medaille. "Ik had Sven een afscheid gegund zoals ik heb gehad, met nog één keer olympisch goud", zegt Ireen Wüst, die tussen 2005 en 2014 bij Kramer in de ploeg zat. "Maar deze Spelen vallen in het niet bij zijn hele carrière. Ik ben heel dankbaar dat ik deze route zij aan zij met hem heb mogen meemaken. Voor mij blijft Sven de grootste."

Erelijst Sven Kramer Olympische Spelen: 4 keer goud, 2 keer zilver, 3 keer brons

WK afstanden: 21 keer goud, 3 keer zilver, 2 keer brons

WK allround: 9 keer goud, 3 keer brons

EK allround: 10 keer goud, 1 keer zilver

NK afstanden: 20 keer goud, 6 keer zilver, 6 keer brons

NK allround: 6 keer goud