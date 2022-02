De Finse ijshockeyers hebben zondag voor het eerst olympisch goud veroverd. De ploeg van coach Jukka Jalonen won op de laatste dag van de Winterspelen van Peking in de finale van titelverdediger Rusland: 2-1.

Rusland pakte in de openingsfase van de eindstrijd in het National Indoor Stadium de leiding door een goal van Mikhail Grigorenko. Finland kwam in de tweede periode op gelijke hoogte via Ville Pokka, waarna Hannes Björninen aan het begin van de derde periode de winnende treffer maakte.

Finland, een land met een grote ijshockeytraditie, stond voor de derde keer in de olympische finale. In 1988 verloren de Finnen van de Sovjet-Unie en in 2006 was Zweden te sterk. Na twee zilveren en vier bronzen medailles is er nu voor het eerst goud.

De Russen, die vanwege dopingovertredingen wederom niet onder hun eigen vlag mochten uitkomen, wonnen vier jaar geleden door een 4-3-zege in de finale tegen Duitsland hun eerste olympische titel onder de naam Rusland. De Sovjet-Unie pakte acht keer goud in het ijshockey. Canada is officieel recordhouder met negen titels bij de mannen.

Slowakije stelde zaterdag al het brons veilig. De Slowaken wonnen in de kleine finale met 4-0 van Zweden en pakten zo hun eerste ijshockeymedaille op de Spelen. Zweden verloor in de halve finales pas na shoot-outs van Rusland.

Het olympische ijshockeytoernooi was net als vier jaar geleden gedevalueerd, omdat de Noord-Amerikaanse topcompetitie NHL zijn spelers niet wilde afstaan. Door de coronapandemie waren er te veel NHL-duels uitgesteld en die moesten deze maand worden ingehaald. De toplanden speelden daardoor in China niet met hun sterkste ploeg.

De teleurstelling is zichtbaar bij de Russische ijshockeyers, die er niet in slaagden de olympische titel te prolongeren. Foto: Getty Images

Finland is sterker in finale

Finland en Rusland putten voor hun olympische selecties vooral uit de Kontinental Hockey League (KHL). De op een na beste competitie ter wereld, waarin 19 van de 24 teams uit Rusland komen en één uit Finland, lag namelijk wél stil tijdens de Spelen.

De Russische coach Alexei Zhamnov beschikte in Peking daardoor over spelers met flink wat NHL-ervaring, zoals Grigorenko (249 wedstrijden voor onder meer Buffalo Sabres). De centre van CSKA Moskou opende zondag in de finale in de achtste minuut de score. Hij profiteerde met een hard schot van een Russische powerplay, na een straf voor de Fin Björninen voor een te hoge stick.

Ondanks die tegentreffer hadden de Finnen de overhand, ook wat betreft het aantal schoten op doel. Aan het begin van de tweede periode leverde dat de gelijkmaker op. Avangard Omsk-verdediger Pokka schoot raak door de benen van goalie Ivan Fedotov, deze Spelen een van de uitblinkers bij de Russen: 1-1.

Finland bleef de betere ploeg en na 31 seconden in de derde en laatste periode kreeg het team de beloning. Na slecht uitverdedigen van Fedotov veranderde Björninen een schot van Marko Anttila knap van richting, waardoor de puck achter de Russische keeper verdween: 2-1.

Pas in de absolute slotfase, toen Fedotov van het ijs was gehaald voor een extra aanvaller, kwam Rusland nog tot een paar gevaarlijke momenten, maar de Finnen hielden stand voor een historische overwinning.