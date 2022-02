Therese Johaug heeft Noorwegen zondag de zestiende olympische titel op de Winterspelen in Peking bezorgd. De langlaufster was de beste op de 30 kilometer massastart. Groot-Brittannië pakte bij het curling op de valreep de eerste gouden plak.

De 33-jarige Johaug wist op de massastart de Amerikaanse Jessie Diggins (zilver) en de Finse Kerttu Niskanen (brons) achter zich te houden. De Noorse veroverde al haar derde titel in Peking.

Johaug begon de Spelen met winst op de skiatlon over 15 kilometer, een combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl. De veertienvoudig wereldkampioene schreef vervolgens ook de 10 kilometer op haar naam.

Noorwegen wint het medailleklassement van de Spelen met liefst zestien gouden medailles, waaronder zes bij het biatlon. Tot deze editie kwam het land niet verder dan veertien keer goud op één Winterspelen.

Het podium bij de massastart (langlaufen), met olympisch kampioene Therese Johaug. Het podium bij de massastart (langlaufen), met olympisch kampioene Therese Johaug. Foto: Getty Images

Eerste gouden medaille voor Groot-Brittannië

Waar Noorwegen zondag de zestiende medaille veiligstelde, behaalde Groot-Brittannië op de slotdag pas de eerste gouden medaille. Dat is te danken aan de curlingvrouwen, die in de finale met 10-3 te sterk waren voor Japan.

Een dag eerder verloren de Britse curlingmannen in de finale van Zweden. Verder dan het goud en zilver bij het curling kwam de Britse sportploeg de voorbije twee weken in China niet.

De Britse curlingvrouwen waren in de halve finale nog ontsnapt. Na een achterstand van 4-0 tegen Zweden, wisten ze alsnog te winnen. Het was voor de curlers uit Groot-Brittannië, na winst bij de Spelen van 2002 in Salt Lake City, de tweede olympische titel.