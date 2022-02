Nederland is bij de Olympische Spelen in Peking als zesde geëindigd in de medaillespiegel. Dat is één plek lager dan bij de vorige twee Winterspelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018).

De Nederlandse wintersporters verzamelden de afgelopen twee weken in China zeventien medailles: acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen. De gouden medaille van Irene Schouten van afgelopen zaterdag op de massastart was de laatste plak die 'TeamNL' won.

In Sotsji beleefde de Nederlandse sportploeg acht jaar terug met 24 plakken de tot dusverre succesvolste Winterspelen ooit. Toen was er acht keer goud, zeven maal zilver en negen keer brons. Vier jaar terug, in Pyeongchang, kwam de teller uit op twintig medailles: acht gouden, zes zilveren en zes bronzen.

De lagere score in Peking komt voor rekening van de langebaanschaatsers. In Pyeongchang behaalden zij zestien medailles, nu zijn het er twaalf.

Nederland sinds 1998 op de Winterspelen Nagano 1998 - 11 medailles (5x goud, 4x zilver, 2x brons)

Salt Lake City 2002 - 8 medailles (3x goud, 5x zilver)

Turijn 2006 - 9 medailles (3x goud, 2x zilver, 4 brons)

Vancouver 2010 - 8 medailles (4x goud, 1x zilver, 3x brons)

Sotsji 2014 - 24 medailles (8x goud, 7x zilver, 9x brons)

Pyeongchang 2018 - 20 medailles (8x goud, 6x zilver, 6x brons)

Peking 2022 - 17 medailles (8x goud, 5x zilver, 4x brons)

Noorwegen is het succesvolst

Schouten is met drie gouden en één bronzen medaille de succesvolste Nederlandse sporter in Peking. De kopvrouw van de Nederlandse schaatsploeg was de beste op de 3.000 en 5.000 meter en dus de massastart en werd derde op de ploegenachtervolging. Schulting won eveneens vier medailles in China, waarvan twee gouden.

Noorwegen is, net als bij de vorige Winterspelen, het succesvolst. Het land noteerde met zestien gouden medailles een record. Verder behaalden de Noren acht keer zilver en dertien keer brons. Duitsland eindigde als tweede. Dat was in 2018 in Zuid-Korea ook het geval.

De Russische sportploeg behaalde na Noorwegen de meeste plakken: 32. Toch eindigden de Russen slechts als negende op de medaillespiegel, onder meer achter Nederland, omdat er 'slechts' zes gouden medailles werden gepakt.