Technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB vindt dat bondscoach Jan Coopmans meer waardering verdient. Coopmans lag de afgelopen weken onder een vergrootglas als voorman van de teams op de ploegenachtervolging, die met een derde en vierde plaats teleurstellend presteerden op de Olympische Spelen.

"Wat weleens vergeten wordt, is dat de bondscoach vier jaar lang bezig is om te presteren op de Spelen", aldus De Wit. "De bondscoach is ongekend succesvol op de teamonderdelen geweest. Ik vind het jammer dat hij daarvoor door de pers niet beloond is geweest."

"Kritiek is goed, maar je moet ook open kunnen staan voor iemands prestaties en die kunnen waarderen. Ik ben op deze Spelen dicht bij hem geweest. Hij is verantwoordelijk voor de prestaties, maar voor mij is het nog te vroeg voor allerlei conclusies."

Zowel de achtervolgingsmannen als de achtervolgingsvrouwen stelden teleur op de Spelen. Onder leiding van kopman Sven Kramer waren de mannen als regerend wereldkampioen favoriet voor goud, maar ze grepen naast een medaille en eindigden als vierde.

De achtervolgingsvrouwen moesten genoegen nemen met brons, terwijl de ploeg met Irene Schouten, Antoinette de Jong en Ireen Wüst over de beste schaatssters ter wereld beschikte. Schouten zei na afloop dat de KNSB het over een andere boeg moet gooien op de ploegenachtervolging en dat er een coach moet komen die "hard" is.

De Wit wilde geen uitspraken doen over de toekomst van Coopmans, omdat hij eerst met hem wil evalueren over de Spelen. Dat zal de komende weken gebeuren. Het contract van de 64-jarige Coopmans loopt in juni af. De Wit ligt nog tot en met de Spelen van 2028 in Milaan vast.

'Belangrijke keuzes' maken voor achtervolging

Daarnaast zal De Wit ook de komende tijd met de coaches van de commerciële ploegen gaan praten over het belang van de teamonderdelen. Volgens de technisch directeur heeft hij komend seizoen "belangrijke keuzes" te maken, omdat het aantal tickets voor Nederland op de Olympische Spelen sterk afhangt van de prestaties op de ploegenachtervolging.

"Wat wordt de waarde van de teamonderdelen in het speelveld van de afstanden? Vinden we ze allebei even belangrijk en wat zijn dan de conclusies? Er spelen veel belangen. Er is ook een nationale discussie op gang gekomen waarbij gezegd werd dat ze keihard moeten gaan trainen."

"Maar dat past niet in individuele schema. Het is nog te vroeg om te evalueren. Ik heb de coaches hier op de Spelen vooral met rust gelaten. De komende maand gaan we dit goed evalueren."

Onderdeel van de evaluatie zullen ook de vele controverses rondom de Nederlandse schaatsploeg op de Spelen zijn. Na de bekendmaking van de olympische selectie was Patrick Roest boos dat hij was gepasseerd op de 1.500 meter en daarover niet was gebeld, terwijl vlak voor de Spelen Schouten in een documentaire van het AD kritiek uitte op Wüst.

Vervolgens was er tijdens het evenement ook veel te doen over de lobby van een Nederlandse bewegingswetenschapper die in dienst van de schaatsbond de ijsmeester in Peking probeerde te beïnvloeden. De Zweed Nils van der Poel noemde dat "corruptie". "Ik vind het beeld van ons toernooi niet zo negatief", aldus De Wit. "Was het vervelend? Zeker weten. We moeten hiervan leren voor de toekomst."

Foto: Getty Images

'Sven en Ireen zijn Cruijff's van het schaatsen'

De Wit gaat de komende tijd ook in gesprek met afzwaaiende Wüst en Kramer of zij een functie bij de schaatsbond willen vervullen. Kramer reed in Peking zijn laatste wedstrijd in zijn indrukwekkende loopbaan, terwijl Wüst op 13 maart nog de wereldbekerfinale in Heerenveen rijdt.

"Sven en Ireen zijn de Johan Cruijff's van het schaatsen", aldus De Wit, die Wüst op 35-jarige leeftijd olympisch goud op de 1.500 meter zag pakken. "Hoe Ireen afscheid heeft genomen, is legendarisch. In alles gaat ze voor het maximaal haalbare, zoals een topsporter hoort te zijn. Voor Sven was dat niet anders."

De Wit erkent dat de opvolgers van Kramer en Wüst niet klaarstaan. "Als het gaat om de prestatiecurve van deze twee grootheden, is dat niet te vergelijken met de sporters in het systeem. De schoenen van Ireen en Sven zijn niet zomaar gevuld."