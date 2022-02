Bobsleeër Ivo de Bruin kijkt ondanks zijn teleurstellende resultaten in de viermansbob met een goed gevoel terug op de Olympische Spelen. De Nederlander, die met zijn slee als 26e eindigde en zo een plek in de finale misliep, had zich ten doel gesteld om bij de top twintig te eindigen in Yanqing.

"Dat is niet gelukt, maar ik ben supertrots dat de jongens en ik alles hebben gegeven tot het laatste moment dat we ons konden laten zien", aldus De Bruin na de laatste afdaling in heat 3.

De Bruin, Jelen en Janko Franjic en Dennis Veenker begonnen al als 25e aan de derde wedstrijd en slaagden er op de slotdag niet in een plek in de top twintig (en daarmee een finaleplaats) veilig te stellen. Het Nederlandse viertal eindigde met een tijd van 1.00,08 als 27e en overall als 26e.

Toch was De Bruin vooral blij dat hij überhaupt op de Spelen mocht staan na twee heel moeilijke jaren. De piloot en zijn team voldeden niet aan de kwalificatie-eisen van, maar werden toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob. Het leverde op de Spelen een 23e plaats in de tweemansbob en dus een 26e plek in de viermansbob op.

Van zijn debuut op de Olympische Spelen nam De Bruin ook goede lessen mee. Voor zichzelf, maar ook als tip voor de talenten die na hem zullen komen. "Je ziet hier in deze gekke coronatijden dat mensen naar voren komen die echt aan het genieten zijn van wat ze doen, die zich niet druk maken over testen en al dat soort ongein, maar elke dag durven te genieten. Dat heb ik niet altijd gedaan en moet ik ook meer doen."

De Bruin liet zelf weten er op de Olympische Spelen over vier jaar niet meer bij te zullen zijn als piloot, maar misschien in een rol als coach. "We hebben sterke getalenteerde jongeren en gaan misschien een paar dames vinden die er wel kunnen staan. Ik zou het mooi vinden als we er bij zitten. Dat zou prachtig zijn voor het Nederlandse bobsleeën."