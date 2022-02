Mikaela Shiffrin is er ook op de slotdag van de Olympische Winterspelen niet in geslaagd een medaille te veroveren. De Amerikaanse topskiester verloor met de Verenigde Staten in de landenwedstrijd voor gemengde teams de strijd om het brons van Noorwegen.

Het is een flinke domper voor Shiffrin, die meerdere medaillekansen werd toegedicht in Peking. De tweevoudig olympisch kampioene wist zich eerder deze Spelen op de reuzenslalom, slalom, super-G en op de combinatie niet in de strijd om de medailles te mengen.

Op de laatste twee Spelen eindigde Shiffrin nog met olympisch goud. In 2014 was ze de beste op de slalom en vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze de olympische titel op de reuzenslalom. Vier jaar geleden was er bovendien zilver op de combinatie.

Oostenrijk verzekerde zich van het goud in de gemengde landenwedstrijd in Peking en Duitsland moest genoegen nemen met zilver. Het onderdeel stond voor de tweede keer op het programma bij de Olympische Spelen.

De strijd om de medailles zou eigenlijk zaterdag al zijn. De wedstrijden konden toen niet doorgaan, omdat er veel wind stond.

In de medaillespiegel steeg Oostenrijk naar de zevende plek, direct achter Nederland. Oostenrijk heeft zeven gouden medailles, Nederland acht.