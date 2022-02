IJshockeyfinale (m)

Finland-Rusland 2-1

Sluitingsceremonie 13.00 uur

Irene Schouten draagt vlag

Welkom in het liveblog van de Olympische Winterspelen! Alle medailles zijn verdeeld, maar we hebben natuurlijk nog de sluitingsceremonie voor de boeg. We houden je hier op de hoogte van alles wat er gebeurt op de laatste dag in Peking.