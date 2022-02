De viermansbob van Ivo de Bruin heeft zwaar teleurgesteld op de Olympische Spelen in Peking. De Nederlandse slee is zondag al na de derde afdeling uitgeschakeld op de Spelen en eindigde op een 26e plaats.

De Bruin, Jelen en Janko Franjic en Dennis Veenker begonnen al als 25e aan de derde wedstrijd, nadat de viermansbob zaterdag op de eerste dag van het toernooi al ver in de achterhoede eindigde.

Zondag kwam daar in de derde afdaling geen verandering in. Met een tijd van 1.00,08 kwam De Bruin niet verder dan de 27e en voorlaatste tijd, waarmee het toernooi vroegtijdig ten einde kwam voor de enige Nederlandse viermansbob in Peking.

De uitschakeling is een domper voor De Bruin, die op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut maakte in China. De Noord-Hollander had zich op eigen kracht niet geplaatst voor de Olympische Spelen, maar hij kreeg alsnog een olympisch ticket van NOC*NSF omdat hij door de coronapandemie minder had kunnen trainen.

Ook in de tweemansbob stelde De Bruin eerder op deze Spelen teleur. Met Jelen Franjic als remmer bleef hij toen steken op de 23e plaats.

Francesco Friedrich nam een voorschot op titelprolongatie door ook in de derde afdaling de snelste tijd te noteren. De Duitser heeft bij het ingaan van de laatste wedstrijd een voorsprong van twee tienden op zijn landgenoot Johannes Lochner. De vierde en laatste afdaling begint om 4.20 uur (Nederlandse tijd).