Schaatsicoon Yvonne van Gennip vindt het "hartstikke mooi" dat Irene Schouten net als zij in 1988 en Ard Schenk in 1972 drie gouden medailles op één editie van de Spelen heeft gewonnen. Schouten veroverde zaterdag op de massastart haar derde olympische titel in Peking.

Direct na de derde gouden medaille van Schouten schreef Van Gennip op LinkedIn een bericht aan de Noord-Hollandse. "Welkom bij de club van drie keer goud", meldde ze aan de 'The Queen of Peking'.

Van Gennip wilde met het bericht maar zeggen dat ze het "hartstikke mooi" vond dat ze 34 jaar na haar drie gouden medailles op de Olympische Spelen van Calgary door Schouten was geëvenaard.

De 57-jarige Van Gennip kon alle gouden medailles van Schouten in de National Speed Skating Oval van dichtbij zien. Als teammanager van de Nederlandse schaatsploeg is ze meegereisd naar Peking. Het zijn haar eerste Spelen in die rol. "En dan gebeurt dit. Het lijkt wel alsof het zo moest zijn. Ik vind dit uniek."

Schouten grapte na haar tweede gouden medaille in Peking (op de 5 kilometer) tegen Van Gennip dat ze er nog één te gaan had om op gelijke hoogte met haar en Schenk te komen. "Ze was de gedoodverfde favoriet en ze maakt het gewoon waar. Dat is knap, want dat doet niet iedereen", aldus Van Gennip.

"Zij moest zich concentreren. Je kent de ploeg van Jillert Anema: het is no-nonsense, je moet doen wat je moet doen. Dat was ook de sfeer. Ze heeft het fantastisch gedaan. Ze is ook rustig gebleven. Ik heb niet de indruk dat ze heel gespannen was."

32 Bekijk de gouden sprint van Schouten op de massastart

'Je kan hier lang op teren'

Van Gennip denkt dat de eerste gouden medaille van Schouten op de 3 kilometer bevrijdend voor haar heeft gewerkt. "Die is vaak de mooiste, want dan denk je: ik heb er een in de pocket. Alles wat er dan bij komt, is mooi meegenomen. Dan kan je vrijuit schaatsen. En ze is ongelooflijk sterk. Dan denk je zoiets van: kom maar op met die massastart."

Van Gennip heeft zelf met volle teugen genoten van haar drie olympische titels in Calgary. "Maar daarna is het back to business hoor. Ik denk dat ze nu wel een feestje wil vieren, maar straks ook de wereldtitel wil pakken op het WK allround. Met deze vorm zou ik daarvoor gaan."

Desondanks zal het leven van Schouten voorlopig op zijn kop staan, weet Van Gennip, die bij terugkomst uit Calgary een nieuwe auto kreeg. "Je kan hier lang op teren. Ik kreeg allerlei cadeautjes en werd overal voor uitgenodigd. Zij heeft al een mooie auto gehad. De tijd is nu wel anders. Bij mij was het: wauw, wat krijg ik nu allemaal."

"We waren niks gewend en hadden geen salaris. De trainingskampen werden betaald, maar alles wat je verder kreeg, was halleluja. Maar de meeste voldoening haal je uit het feit dat het gelukt is. Dat je slaagt in je missie, is het mooiste aan goud wat je je kunt bedenken."

Meeste gouden medailles op één Spelen Fanny Blankers-Koen (atletiek in 1948) - 4

Irene Schouten (schaatsen in 2022) - 3

Ard Schenk (schaatsen in 1972) - 3

Yvonne van Gennip (schaatsen in 1988) - 3

Rie Mastenbroek (zwemmen in 1936) - 3

Leontien van Moorsel (wielrennen in 2000) - 3

Inge de Bruijn (zwemmen in 2000) - 3