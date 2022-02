Chef de mission Carl Verheijen is trots op de prestaties van de Nederlandse ploeg bij de Olympische Winterspelen van Peking, hoewel de doelstelling wat betreft het aantal medailles net niet gehaald is.

"We worden waarschijnlijk vijfde of zesde op de medaillespiegel, daarmee doen we het gewoon hartstikke goed", zei Verheijen zaterdag bij een persmoment in de National Speed Skating Oval. "Ik ben trots en tevreden."

Irene Schouten zorgde op de voorlaatste dag van de Spelen voor de zeventiende en laatste medaille door goud te winnen op de massastart. 'TeamNL' komt uit op acht keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons. Vier jaar geleden in Zuid-Korea won Nederland twintig plakken (acht keer goud, zes keer zilver, zes keer brons).

"We wilden net als in 2014 en 2018 naar de twintig medailles en dat is niet gelukt", aldus Verheijenl. "Het aantal gouden medailles is misschien één hoger dan verwacht, maar we hebben een paar zilveren en bronzen medailles gemist."

"Het was mijn verantwoordelijkheid om voor een sfeer te zorgen waarin er optimaal gepresteerd kon worden. Daar mag ik op worden afgerekend", vervolgde de oud-schaatser, die voor het eerst de chef de mission was.

"Ik vind dat we twee heel mooie weken hebben gehad. Het doel was om veel medailles te halen én om te genieten van de negentien olympische debutanten. Dat laatste is zeker gebeurd. Ik hoop echt dat die nieuwe olympiërs een inspiratie zijn voor jonge sporters in Nederland."

Nederland sinds 1998 op de Winterspelen Nagano 1998 - 11 medailles (5x goud, 4x zilver, 2x brons)

Salt Lake City 2002 - 8 medailles (3x goud, 5x zilver)

Turijn 2006 - 9 medailles (3x goud, 2x zilver, 4 brons)

Vancouver 2010 - 8 medailles (4x goud, 1x zilver, 3x brons)

Sotsji 2014 - 24 medailles (8x goud, 7x zilver, 9x brons)

Pyeongchang 2018 - 20 medailles (8x goud, 6x zilver, 6x brons)

Peking 2022 - 17 medailles (8x goud, 5x zilver, 4x brons)

'Heel veel respect voor Kimberley Bos'

Het langebaanschaatsen was zoals gebruikelijk de sport waarin Nederland de meeste medailles won (twaalf). Bij het shorttrack stond ons land vier keer op het podium, terwijl Kimberley Bos (brons) voor een historische prestatie zorgde door de eerste Nederlandse skeletonmedaille te veroveren.

"Bij Kimberley zag je wat acht jaar lang hard werken kan opleveren. Ik heb heel veel respect voor haar, voor mij is het een bronzen plak met een gouden randje", vertelde Verheijen, die ook blij is dat Nederland met Lindsay van Zundert voor het eerst in 46 jaar een kunstrijder op de Spelen had. "Ze was de jongste sporter in onze ploeg en heeft met een achttiende plek ons heel goed vertegenwoordigd. Het was ook mooi om te zien dat Lindsay de afgelopen drie weken veel met andere sporters is opgetrokken."

Schouten (drie keer goud), die zondag de Nederlandse vlag mag dragen bij de sluitingsceremonie, en Suzanne Schutling (twee keer goud, één keer zilver en één keer brons) waren de succesvolste Nederlanders in Peking. "We hebben echt twee koninginnen", zei Verheijen.

'Situatie Jelinkova was niet leuk om mee te maken'

Een van de dieptepunten voor de Nederlandse ploeg was het drama voor alpineskiester Adriana Jelinkova, die in China heel veel stress had door een aantal positieve coronatests en na een teleurstellend optreden op de reuzenslalom - ze viel in de eerste run uit - besloot om voortijdig naar huis te gaan.

"Dat was niet fijn om mee te maken als chef de mission", zei Verheijen. "Adriana is een op en top sportvrouw. Ik hoop dat ze na dit seizoen, samen met ons, goed kan evalueren wat ze nodig heeft om weer op het hoogste podium te sporten."

Voorafgaand aan de Spelen ging het veel over de keuze voor China als gastheer, omdat het land op grote schaal mensenrechten schendt. Tijdens het toernooi waren er niet veel sporters die zich daarover uitspraken, mogelijk ook omdat ze vreesden voor represailles van de Chinezen.

"Het is mij niet ten ore gekomen dat Nederlandse sporters zich onveilig hebben gevoeld om hun mening te uiten", aldus Verheijen. "Maar het is natuurlijk geen goed teken als er olympiërs zijn die dit hebben aangegeven. Binnen de olympische regels moet je gewoon je mening kunnen geven. Gelukkig heeft het IOC al stappen gezet om ervoor te zorgen dat bij toekomstige keuzes voor een gaststad dit soort heel belangrijke zaken een grotere rol zullen spelen."