De Zweedse curlingmannen zijn in Peking voor het eerst olympisch kampioen geworden. Het team onder leiding van skip Niklas Edin versloeg zaterdag in de finale Groot-Brittannië in de extra tijd met 5-4.

Het brons was een dag eerder al naar Canada gegaan, dat titelverdediger Verenigde Staten had verslagen. De Amerikanen hadden in Pyeongchang in 2018 Zweden in de finale nog van het goud gehouden.

Zweden is al jaren een succesvol land in het het curling, dat sinds 1998 op het olympische programma staat. De Zweedse mannen pakten al tien keer WK-goud en nu is dus eindelijk de olympische titel binnen. De 36-jarige skip Edin heeft al vijf wereldtitels.

De finale bij de vrouwen is zondag en gaat tussen Japan en Groot-Brittannië. Vier jaar jaar geleden in Pyeongchang pakte Zweden olympisch goud bij de vrouwen door in de eindstrijd Zuid-Korea te verslaan.

Het is zondag de slotdag van de Spelen in Peking. Het is al duidelijk dat Nederland eindigt op zeventien medailles (acht keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons).